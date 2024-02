"WWM"-Kandidat verzockt Geld für Hochzeit: Was seine Verlobte wohl dazu sagt?

Köln - In der Ausgabe am gestrigen Montag von " Wer wird Millionär? " geht ein Standesbeamter aufs Ganze und scheitert. Dabei will seine Verlobte einfach nur Dessous unter dem Brautkleid haben. War es das nun mit der Hochzeit dank der RTL -Quizshow?

Rüdiger Matthews nahm am gestrigen Montagabend bei "Wer wird Millionär?" auf dem Ratestuhl Platz. © RTL / Stefan Gregorowius

Rüdiger Matthews aus Krempin in Mecklenburg-Vorpommern ist der Schnellste, als es darum geht, gewisse Stadtteile den jeweiligen Großstädten zuzuordnen. Daher darf er auf dem beliebten Ratestuhl in der Gegenwart von Moderator Günther Jauch (67) Platz nehmen.

Ebenfalls im Studio ist seine Verlobte, die er auf dem Amt kennengelernt hatte. Denn Matthews war zuvor ihr Chef.

"Das wird ja mittlerweile so ernst genommen, also in dem Moment wo, das in eine ernstzunehmende Liaison geht, muss das - so kenne ich das von Firmen mittlerweile - muss das gemeldet werden. Ist das bei Ämtern auch so?", möchte der Entertainer von seinem Kandidaten wissen. Dieser bestätigt: "Ja, ich bin sofort zu meiner Vorgesetzten gegangen und habe ihr gesagt: 'Da ist was'."

Als der Kandidat dann nach längerem Hin und Her die 500-Euro-Frage geschafft hat, wirft ein Detail bei Jauch eine weitere Frage auf: "Ein Standesbeamter der seit drei Jahren verlobt ist - was stimmt da denn nicht?"