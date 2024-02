"WWM"-Moderator Günther Jauch schießt gegen sein Publikum: "Wissen kaum etwas"

Köln - Auch am gestrigen Rosenmontag (12. Februar) mussten eingefleischte "Wer wird Millionär?"-Anhänger nicht auf die beliebte Quizshow verzichten. Und in der Ausgabe sorgte vor allem Moderator Günther Jauch (67) für Aufsehen.

"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch (67) brachte am gestrigen Montagabend das Publikum gegen sich auf. © RTL / Stefan Gregorowius

Denn nicht nur, dass der gebürtige Münsteraner in Erklärungsnot geriet und von "Versagern" sprach - nein, er legte sich zum Abschluss des Straßenkarnevals in Köln auch noch mit dem Publikum an.

Aber was genau war geschehen? Als einer der Kandidaten hatte es Frank Müller aus dem bayerischen Friedberg auf den Ratestuhl geschafft. Bei der 2000-Euro-Frage benötigte der Spielzeugerfinder jedoch die Hilfe der Zuschauer.

"Für welchen Tag führt der Online-Duden einen weiteren Namen - mit dem Hinweis 'regional, besonders norddeutsch und mitteldeutsch'?", war die Frage, die es zu beantworten galt.

Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag lauteten die Lösungsantworten. 72 Prozent des Publikums entschieden sich für die Antwort B. Das brachte den 67-Jährigen jedoch aus der Fassung.

"Ich habe das Publikum deutlich überschätzt." Über den Kandidaten munkelte er: "Hat er die Frage gelesen?", ehe er sich wieder an seine Gäste wandte: "Aber weite Teile von Ihnen auch nicht."