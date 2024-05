Wer wird Millionär?: VW-Frage lässt Studentin Tausende Euro verlieren

Köln - Sie freute sich so sehr, es als Schnellste auf den Stuhl von " Wer wird Millionär? " zu schaffen. Doch am Ende zockte Anna-Larisa Hoffmann zu sehr, rasselte auf 500 Euro runter.

Anna-Larisa Hoffmann aus Heidelberg am Montagabend bei "Wer wird Millionär?". © RTL / Stefan Gregorowius

Die erste Auswahlfrage am Montagabend nach Marietta Sieberts Gewinn von 125.000 Euro konnte die Heidelbergerin wie ihre fünf Mitstreiter nicht korrekt beantworten.

Besser lief es beim Beatles-Song "All You Need Is ..." L-o-v-e. Alle hatten die korrekte Antwort parat, aber mit 1,77 Sekunden war Anna-Larisa eine Hundertstelsekunde schneller als Sandra Sengl, die es später auf den WWM-Stuhl zu 8000 Euro brachte.

Die Humangeografie-Studentin stockte in der Risiko-Variante mit vier Jokern erstmals bei 300 Euro. "Ist der entsprechende Talkmaster zum Interview mit der Ferres eingetroffen, heißt es womöglich: "..."?

Auf die korrekte Antwort "Veronica, der Lanz ist da" kam sie nicht sofort, da sie auch gar keinen Fernseher besitze und "Wer wird Millionär?" auch nur mit ihrer Oma zusammen schaue.

Per Ausschlussprinzip kam sie dennoch auf D und sackte 300 Euro ein.