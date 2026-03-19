RTL zeigt Bild: Als Jauch hört, was Supermarkt-Chef zwischen seinen Regalen findet, ist er fassungslos
Köln - Exotische Tiere in Bananenkisten sind für Supermarkt-Mitarbeiter längst nichts Ungewöhnliches mehr. Was "Wer wird Millionär?"-Kandidat Ben Farkaš zwischen den Regalen fand, ekelte selbst Günther Jauch (69) zutiefst.
Der Filialleiter eines Discounters aus Solingen gehörte in der jüngsten Ausgabe der RTL-Quizshow am Montagabend zu den glücklichen Bewerbern, die es tatsächlich auch auf den Ratestuhl in der Mitte des Kölner TV-Studios schafften.
Nachdem die vermeintlich leichten Einstiegsfragen erfolgreich absolviert worden waren, ging Jauch in den obligatorischen Smalltalk-Teil über. "Sie haben ein hübsches Hobby", leitete der Moderator den lockeren Schnack mit seinem Gegenüber ein.
Erklärend schob er dann noch hinterher: "Ein anderer Filialleiter und Sie schicken sich Fotos der exotischsten Fundstücke. Sie schauen, was sich für obskure Dinge zwischen der Ware finden lassen."
Farkaš nickte zustimmend. Dann gestand er, dass daraus mit der Zeit eine Art Wettbewerb entstanden sei. Das Motto: Wer hat den skurrilsten Artikel der Woche zu bieten? "Ich hatte letztens ein Fundstück, da war am Montag direkt klar: Die Woche gehört mir!"
Neugierig hakte Jauch nach, um welches Fundstück es sich dabei gehandelt habe. Und sein Kandidat hatte keine Scheu, die ganze Story zu erzählen, die mit einem weißen Stück Stoff zwischen Kühlregal und Europalette begann.
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch lässt Beweis-Foto zeigen
"Ich dachte erst, es ist ein Spucktuch von einem Baby, weil es so überdimensional war. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich in die Ecke gegriffen. Im nächsten Moment habe ich gesehen, was es wirklich ist und was da für Rückstände dran sind", berichtete Farkaš. Jauch verzog das Gesicht.
Das vermeintliche Spucktuch entpuppte sich im Nachhinein als riesige Baumwollunterhose mit brauner Bremsspur. Natürlich gibt es zu dem fäkalen Vermächtnis einen Foto-Beweis, welcher in der Sendung auch prompt eingeblendet wurde.
Auf diesem ist zu sehen, wie Farkaš die Unterhose mit einem langen Stab entsorgt. Ein von Ekel durchtränktes Raunen erfüllte das TV-Studio. Von wem der Gruß aus Darmstadt stammte, konnte nicht geklärt werden. "Ich war wirklich sauer", räumte der Filialleiter abschließend ein.
Bei Jauch durfte er sich am Ende immerhin über 16.000 Euro freuen. Dass es nicht mehr wurde, lag vor allem an der 4000-Euro-Hürde. Um die Frage zu beantworten, dass Helme Heine der Schöpfer des Drachen Tabaluga war, opferte der 39-Jährige gleich zwei wichtige Joker.
"Wer wird Millionär?" läuft aktuell wieder jeden Montag um 20.15 Uhr bei RTL. Die neueste Folge kann schon eine Woche früher auf RTL+ gestreamt werden.
Titelfoto: Bildmontage: RTL, RTL / Stefan Gregorowius