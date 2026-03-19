RTL zeigt Bild: Als Jauch hört, was Supermarkt-Chef zwischen seinen Regalen findet, ist er fassungslos

Köln - Exotische Tiere in Bananenkisten sind für Supermarkt-Mitarbeiter längst nichts Ungewöhnliches mehr. Was " Wer wird Millionär? "-Kandidat Ben Farkaš zwischen den Regalen fand, ekelte selbst Günther Jauch (69) zutiefst.

Filialleiter Ben Farkaš aus Solingen unterhielt das "Wer wird Millionär?"-Publikum am Montagabend mit Anekdoten aus dem Supermarkt. © RTL

Der Filialleiter eines Discounters aus Solingen gehörte in der jüngsten Ausgabe der RTL-Quizshow am Montagabend zu den glücklichen Bewerbern, die es tatsächlich auch auf den Ratestuhl in der Mitte des Kölner TV-Studios schafften.

Nachdem die vermeintlich leichten Einstiegsfragen erfolgreich absolviert worden waren, ging Jauch in den obligatorischen Smalltalk-Teil über. "Sie haben ein hübsches Hobby", leitete der Moderator den lockeren Schnack mit seinem Gegenüber ein.

Erklärend schob er dann noch hinterher: "Ein anderer Filialleiter und Sie schicken sich Fotos der exotischsten Fundstücke. Sie schauen, was sich für obskure Dinge zwischen der Ware finden lassen."

Farkaš nickte zustimmend. Dann gestand er, dass daraus mit der Zeit eine Art Wettbewerb entstanden sei. Das Motto: Wer hat den skurrilsten Artikel der Woche zu bieten? "Ich hatte letztens ein Fundstück, da war am Montag direkt klar: Die Woche gehört mir!"

Neugierig hakte Jauch nach, um welches Fundstück es sich dabei gehandelt habe. Und sein Kandidat hatte keine Scheu, die ganze Story zu erzählen, die mit einem weißen Stück Stoff zwischen Kühlregal und Europalette begann.