RTL-Quizkollegen führen Günther Jauch vor: Das liest er plötzlich auf dem Monitor

Köln - Dieser Punkt geht ans Team! Als Günther Jauch (69) bei " Wer wird Millionär? " mal wieder auf dem Schlauch steht, fällt ihm seine Redaktion auch noch eiskalt in den Rücken!

Günther Jauch (69) führt bereits seit 1999 durch die RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?". © RTL / Stefan Gregorowius

In der jüngeren Vergangenheit hatte sich der erfahrene Quizmaster mit seinen Kollegen im Hintergrund schon so manchen bissigen Schlagabtausch geliefert. Wenn die Redakteure ihren Chef "ärgern" wollen, dann tun sie das meist mit spitzzüngigen Hinweisen auf seinem Monitor.

So auch wieder in der Episode, die am Montagabend ausgestrahlt wird und von der RTL bereits vorab einen kleinen Ausschnitt auf seiner Internetseite online stellte. Konkret geht es darin um den Auftritt von Kandidatin Nicole Schlüter.

Nachdem die ersten lockeren Gewinnstufen gemeistert sind, stehen plötzlich ihre Schuhe im Fokus. Die Private-Banking-Beraterin ist leidenschaftliche Sammlerin. Sie liebt die Fuß-Bereifung in allen Formen und Farben.

Für ihren Auftritt im Kölner Quiz-Studio fiel die Wahl auf ein rotes Paar Pumps. Um ihre Passion auch visuell zu unterstreichen, wird im Rahmen des Gesprächs irgendwann der Schuhschrank der Besucherin eingeblendet.

"Wir haben ein Beweisfoto", kündigt Jauch dazu an. Und Schlüter erklärt mit Blick auf die Aufnahme sofort: "Ich liebe das, sie nach Farben zu sortieren." Sieht man! Doch ein Paar sticht dem Moderator sofort ins Auge: die roten Pumps aus der Sendung.