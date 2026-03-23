RTL-Quizkollegen führen Günther Jauch vor: Das liest er plötzlich auf dem Monitor
Köln - Dieser Punkt geht ans Team! Als Günther Jauch (69) bei "Wer wird Millionär?" mal wieder auf dem Schlauch steht, fällt ihm seine Redaktion auch noch eiskalt in den Rücken!
In der jüngeren Vergangenheit hatte sich der erfahrene Quizmaster mit seinen Kollegen im Hintergrund schon so manchen bissigen Schlagabtausch geliefert. Wenn die Redakteure ihren Chef "ärgern" wollen, dann tun sie das meist mit spitzzüngigen Hinweisen auf seinem Monitor.
So auch wieder in der Episode, die am Montagabend ausgestrahlt wird und von der RTL bereits vorab einen kleinen Ausschnitt auf seiner Internetseite online stellte. Konkret geht es darin um den Auftritt von Kandidatin Nicole Schlüter.
Nachdem die ersten lockeren Gewinnstufen gemeistert sind, stehen plötzlich ihre Schuhe im Fokus. Die Private-Banking-Beraterin ist leidenschaftliche Sammlerin. Sie liebt die Fuß-Bereifung in allen Formen und Farben.
Für ihren Auftritt im Kölner Quiz-Studio fiel die Wahl auf ein rotes Paar Pumps. Um ihre Passion auch visuell zu unterstreichen, wird im Rahmen des Gesprächs irgendwann der Schuhschrank der Besucherin eingeblendet.
"Wir haben ein Beweisfoto", kündigt Jauch dazu an. Und Schlüter erklärt mit Blick auf die Aufnahme sofort: "Ich liebe das, sie nach Farben zu sortieren." Sieht man! Doch ein Paar sticht dem Moderator sofort ins Auge: die roten Pumps aus der Sendung.
Günther Jauch verwirrt sich selbst, RTL-Redaktion ist sofort zur Stelle
Der 69-Jährige wirkt sichtlich verwirrt: "Warum haben Sie den denn doppelt?", hakt er bei der Finanzexpertin nach und schiebt dann noch ergänzend hinterher: "Der Linke, das ist doch der, den Sie jetzt gerade anhaben."
Als die Nordrhein-Westfälin dann erwähnt, dass sie den Schuh von zu Hause mitgebracht habe, fällt auch bei Jauch der Groschen. "Dann haben Sie den also ... Ach so, das ist er", merkt er erleuchtet an und kann seinen Denkfehler selbst kaum fassen.
Prompt ploppt eine Nachricht auf seinem Bildschirm auf. "Die sind so doof hier. Die sind so gemein", fällt er Schlüter zunächst glucksend ins Wort, dann liest er laut vor: "Herr Jauch, es ist kein Livebild. Es ist ein Foto!"
Das Publikum bricht in schallendes Gelächter aus. Jauch quittiert den frechen Seitenhieb der Macher im Hintergrund mit Kopfschütteln - und einem breiten Grinsen. Dann wiederholt er noch einmal: "Es ist ein Foto. Jaaaaa, Danke schön!"
Für Schlüter wird es anschließend wieder ernst. Wie weit kann sie die Gewinnleiter nach oben klettern? "Wer wird Millionär?" Läuft immer montags, ab 20.15 Uhr, bei RTL. Eine Woche vorab gibt’s die jeweilige Episode auch schon auf RTL+ zu sehen.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius