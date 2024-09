Wie gefährlich ist True Crime wirklich? "Am schlimmsten sind die Deutschen"

Leipzig - Kaum ein Thema geht momentan weltweit so durch die Decke wie das Genre "True Crime", in dem für Podcasts, Reportagen oder Magazine echte Kriminalfälle nacherzählt werden. Die MDR-Reihe "exactly" setzt sich in ihrem neuen Beitrag kritisch mit dem Hype auseinander.

Damit wird eine Retraumatisierung billigend in Kauf genommen - alles im Namen von Entertainment und Kommerz, so die vernichtende Bestandsaufnahme von Kritikern.

Für die Sendung musste Reporter Daniel Tautz tief in die "True Crime"-Welt eintauchen - und wurde von seinen Entdeckungen teils schockiert zurückgelassen, insbesondere bei seinem Besuch bei einer Liveshow des deutschen Podcasts "Weird Crimes" in Hamburg .

Das MDR-Team begleitete die Aufnahme des Podcasts "Zeit Verbrechen". © MDR/Daniel Tautz

Wie viele "True Crime"-Formate sind denn wirklich gut produziert und recherchiert? "Zehn Prozent sind gut gemacht, der Rest ist schlecht", so die knallharte Einschätzung eines Privatermittlers, der im Beitrag unerkannt bleiben möchte.

Er ermittelt seit zehn Jahren im ungelösten Fall Lars Mittank und erhalte fast täglich Presse-Anfragen aus aller Welt: "Aber am schlimmsten sind die Deutschen." Denn die würden oft "einfach drauflos" berichten, ohne Rücksicht auf Verluste. Besonders in Hinblick auf Lars Mittanks Mutter, die sich inzwischen aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste, "schüttelt's mich", so der Ermittler.

So müsse man sich bei der Berichterstattung immer die Frage stellen: "Tu ich der Familie gerade was Gutes oder tu ich ihnen was an und steche nach?" Diese Meinung teilt auch Daniel Müller vom "True Crime"-Podcast "Zeit Verbrechen", der vor seinen Berichterstattungen stets erst das Gespräch mit den Beteiligten sucht.

Sein Podcast erreicht im Schnitt monatlich bis zu sechs Millionen Menschen, in der Spitze sogar doppelt so viele, und gehört damit zu einem der erfolgreichsten Formate im deutschsprachigen Raum. Doch woher kommt diese Faszination? Müller hält vor allem das "Fremdgruseln" für einen wichtigen Faktor: In Deutschland könne man in der Regel friedlich und sicher leben, weshalb die behandelten Fälle etwas "Neues" bieten: "So etwas würde in Mexiko oder im Irak nicht fliegen."