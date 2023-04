Wie Mitteldeutschland 13 Tage einen entflohenen Straftäter suchte - und der zum Mörder wurde

Mitteldeutschland - Als Frank Schmökel (60) im Jahr 2000 aus dem Maßregelvollzug Neuruppin flieht, ist er bereits ein mehrfach verurteilter Verbrecher: Ein 13 Tage langer Wettlauf mit der Zeit beginnt - wird er töten? Die MDR- Sendung "Kripo live - Tätern auf der Spur" beleuchtet die sechste und letzte Flucht des Mannes, der sich erst an Tieren, später an jungen Mädchen verging und schließlich auch zum Mörder wurde.

"Dann hat sie geheult und gesagt: 'Ich möchte nach Hause, meine Mutti wird sich schon Sorgen machen und mein Papa - der hat mich so lieb'. Und dann habe ich die von einem Moment auf den anderen abgrundtief gehasst", so Schmökel weiter. "Sie hatte ein schönes Zuhause und ich hatte keins. Sie hatte alles, was ich nie hatte. Da habe ich versucht die zu erwürgen."

Im Jahr 1993 folgte eine Verurteilung wegen vier Missbrauchsfällen. "Also Kinder, und dann zunehmend vom Alter her auch sehr kleine Kinder, waren für ihn vollkommen ungefährlich, die konnte er gut kontrollieren", erklärt Gallwitz.

"Bei ihm war die Beziehung zu Frauen immer von Anfang an unter einer besonderen Störung", berichtet Polizeipsychologe und Profiler Adolf Gallwitz (72) in der aktuellen Folge. "Es war für ihn wahrscheinlich sehr schwer, um nicht zu sagen fast unmöglich, jemanden zu finden, der mit ihm dieses Experiment erste enge intime Freundschaft da eingegangen wäre - und das hat er ja auch nie gefunden."

Doch bei dieser Tat sollte es nicht bleiben. Schmökel fand ein Versteck in einem Bungalow einer Laubensiedlung. "Ich werde bald zum Mörder", notierte er währenddessen in einem Tagebuch. Und genau das passierte auch.

Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? Zu dieser Zeit saß Schmökel im Maßregelvollzug Neuruppin ein und durfte in Begleitung dreier Pfleger seine Mutter in Strausberg besuchen. Mit einem Küchenmesser stach er dabei auf seine Mutter und einen der Bewacher ein. "Er wollte mich umbringen", berichtete Pfleger Manfred Schäfer in dem 2006 geführten Interview: "Er war wie im Blutrausch."

Polizisten suchen im Herbst 2000 in der ostsächsischen Gemeinde Großdubrau bei Bautzen nach Frank Schmökel. © Matthias Hiekel/dpa

Als der Besitzer seines Unterschlupfs auftauchte und merkte, dass etwas nicht stimmte, alarmierte er die Polizei. Schmökel erschlug daraufhin den Nachbarn mit einer Schaufel und flüchtete mit dessen Auto. "Ich habe den dann mit einem Spaten traktiert. 5, 6 Schläge oder so ... dass es so unendlich leicht ist, einen Menschen zu töten ... so unendlich leicht, da gehört nicht viel dazu", so Schmökel. Sein Weg führte ihn nach Sachsen.

"Das war das Moment, wo die ganzen Fahndungs-Aktivitäten wieder auf eine weitere Stufe gegangen sind", beschreibt Psychologe Gallwitz die gefährliche Lage: "Jetzt haben wir nicht nur einen als gefährlich eingeschätzten Menschen, der auch noch unter der besonderen Belastung 'alle sind hinter mir her' ist, sondern jetzt haben wir auch noch jemanden, der auf dieser Flucht bereits einen Menschen umgebracht hat."

Auf einer Pressekonferenz wurde damals verkündet: "Als Zwischenergebnis müssen wir mit großen Bedauern feststellen, dass wir den zeitlichen Wettlauf nicht gewonnen haben."

Welcher Tipp zu einem Waldstück nach Bautzen führte, wie die dramatische Festnahme und der anschließende Prozess abliefen und was Schmökels Flucht für Auswirkungen auf den Maßregelvollzug in Deutschland hatte, erfahrt Ihr am heutigen Mittwochabend ab 21.15 Uhr bei "Kripo live - Tätern auf der Spur" im MDR oder schon jetzt in der Mediathek.