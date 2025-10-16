Windkraft? Nein, danke! Warum entscheiden sich Gemeinden gegen die erneuerbare Energie?

Magdeburg - In Deutschland spielt das Thema Energiewende aktuell eine große Rolle. In vielen Gemeinden stößt Windkraft vermehrt auf Gegenwind. Warum erfährt die erneuerbare Energie Ablehnung?

Stefan Bernschein (42) und Anja Heyde (48) moderieren "Fakt ist! aus Magdeburg". © MDR/Andreas Lander

Ein Drittel des Stroms in Deutschland wird aus Windenergie produziert. Bei den 19.000 Teilnehmern einer MDR-Umfrage liegt Windkraft aber nur auf Platz elf der beliebtesten Energien.

68 Prozent der Teilnehmer sind zudem für eine Energiewende, sagen jedoch, dass diese ihnen viel zu schnell ginge. Gemeinden lehnen zudem immer wieder den Bau von Windrädern ab.

In der MDR-Sendung "Fakt ist! aus Magdeburg" wird klar: Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich von den Entscheidungen der Politik ausgeschlossen. Viele sehen zudem nicht ein, dass die Netzentgeltzahlung letztendlich von den Einwohnern getragen werden soll.

Doch wie kann man Menschen davon überzeugen, dass Windkraftanlagen besser als Atomkraftanlagen oder Kohlekraftwerke sind? Könnte das Beteiligungsgesetz, welches gerade von Sachsen-Anhalt beschlossen wurde, die Menschen umstimmen? Dieses soll Kommunen an den Erträgen beteiligen. Auch die ungleiche Verteilung der Netzausbaukosten im Land stößt vielen sauer auf.

"Es ist eine ungleiche Lastenverteilung, das stimmt. Man hat viele Jahre auf Bundesebene versäumt, dass diese Netzausbaukosten gerecht verteilt werden", gibt Sachsen-Anhalts Umwelt- und Wirtschaftsminister Armin Willingmann (62, SPD) zu.