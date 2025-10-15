"Big Brother" geht weiter: Diese Stars lädt Knossi ins Haus ein
Köln - Wer jetzt schon nicht möchte, dass "Promi Big Brother" endet, kann sich freuen: Am 24. Oktober startet "Big Brother – Knossi Edition 2025" im Livestream auf Joyn. Jens "Knossi" Knossalla (39) lädt wieder jede Menge Promis und Social-Media-Stars für drei Tage ins Haus.
Wie Joyn offiziell bekannt gibt, sind in diesem Jahr neben Kossi mit dabei: Streamer MontanaBlack (37), Zarbex (27) und Max Schradin (47) sowie die Sängerin Mia Julia (38) und Sänger Julian Sommer (27).
Außerdem vertreten: Party-Sänger Rumbombe (35), YouTuber Marc Eggers (39), Dragqueen Aria Addams (22), TV-Legende Peter Ludolf (70) sowie "Promi Big Brother"-Siegerin 2024 Leyla Heiter (29).
Und das ist noch nicht alles: Trymacs (31), Katy Karrenbauer (62) und Tom Gerhardt (67) schauen ebenfalls als Tagesgäste vorbei.
Wie immer heißt es: 57 Stunden Dauerüberwachung, lachen, feiern, spielen und nominiert werden.
Aber dieses Jahr wird es härter: Handys sind nur zu bestimmten Zeiten erlaubt und Big Brother verteilt Strafen, wenn jemand die Regeln bricht.
Wer kein Detail verpassen will, kann den Livestream rund um die Uhr auf Knossis Twitch-Channel oder Joyn verfolgen. Tägliche Highlight-Clips fassen alles Wichtige noch mal zusammen.
Allein bei Twitch verfolgten im vergangenen Jahr über 1,4 Millionen Zuschauer das Spektakel.
Titelfoto: Bildmontage: Endemol Shine Germany/Endemol Shine Germany/obs, Joyn