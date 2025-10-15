"Big Brother" geht weiter: Diese Stars lädt Knossi ins Haus ein

Köln - Wer jetzt schon nicht möchte, dass " Promi Big Brother " endet, kann sich freuen: Am 24. Oktober startet "Big Brother – Knossi Edition 2025" im Livestream auf Joyn. Jens "Knossi" Knossalla (39) lädt wieder jede Menge Promis und Social-Media-Stars für drei Tage ins Haus.

Schon im letzten Jahr kamen bei der "Big Brother – Knossi Edition 2025" über 1,4 Millionen Zuschauer auf Twitch zusammen. (Archivbild) © Endemol Shine Germany/Endemol Shine Germany/obs

Wie Joyn offiziell bekannt gibt, sind in diesem Jahr neben Kossi mit dabei: Streamer MontanaBlack (37), Zarbex (27) und Max Schradin (47) sowie die Sängerin Mia Julia (38) und Sänger Julian Sommer (27).

Außerdem vertreten: Party-Sänger Rumbombe (35), YouTuber Marc Eggers (39), Dragqueen Aria Addams (22), TV-Legende Peter Ludolf (70) sowie "Promi Big Brother"-Siegerin 2024 Leyla Heiter (29).

Und das ist noch nicht alles: Trymacs (31), Katy Karrenbauer (62) und Tom Gerhardt (67) schauen ebenfalls als Tagesgäste vorbei.

Wie immer heißt es: 57 Stunden Dauerüberwachung, lachen, feiern, spielen und nominiert werden.

Aber dieses Jahr wird es härter: Handys sind nur zu bestimmten Zeiten erlaubt und Big Brother verteilt Strafen, wenn jemand die Regeln bricht.