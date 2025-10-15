"Das war Erfindergeist": Welche DDR-Produkte die Welt veränderten

Leipzig - Leere Regale und Lieferengpässe gehörten in der DDR manchmal dazu. Durch fehlende Beziehungen zu anderen Ländern gab es einige Produkte im Osten von Deutschland auch nicht zu kaufen. Also produzierte die DDR einfach selbst und einige dieser Erfindungen waren echte Revolutionen.

Mit dieser besonderen Matte konnten Skispringer wie Jens Weißflog (61) auch im Sommer trainieren. © ZDF/Marc Vorwerk

In "DDR genial - Mangel macht erfinderisch" konfrontiert das ZDF Promis mit längst vergessenen Produkten und klärt auf, welche heute noch zum Einsatz kommen.

"Was ist das denn?", fragte der ehemalige Boxer Axel Schulz (56), als er ein dunkelgrünes Gummi-Konstrukt in die Hand bekam. Hinter diesem unförmigen Objekt versteckt sich eine Erfindung, die bis heute wichtig im Sport ist.

Der ehemalige Skispringer und Olympiasieger Jens Weißflog (61) wusste, was es damit auf sich hat, und kannte den Erfinder. Hans Renner (†50) trainierte in den 1950er-Jahren die Skispringen-Nationalmannschaft der DDR und suchte nach einer Möglichkeit, auch im Sommer zu trainieren.

Als er 1954 auf einer Gummimatte ausrutschte, kam ihm die Idee. Er experimentierte mit PVC und erschuf eine besondere Matte, mit der auch ohne Schnee trainiert werden konnte.

In den Folgejahren sprangen die DDR-Sportler an die Weltspitze und verkauften die Matten auch an den Westen. "Das war Erfindergeist", erinnerte sich Weißflog. Bis heute kommt die DDR-Entdeckung zum Einsatz, zum Beispiel in Oberhof.