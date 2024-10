Arm an der Uni! Dennis bricht Studium ab, "weil es finanziell nicht mehr tragbar war"

Dresden - Sie feiern, genießen die Zeit, führen ein regelrechtes Lotterleben: Dieses Bild eines Studenten hat sich bei vielen in den Kopf eingebrannt. Zwar wird es solche privilegierten Situationen geben. Aber offensichtlich sieht die Realität bei vielen anders aus.

Roswitha Böhm ist Prorektorin an der TU Dresden. © Eric Münch

In der ZDF-Doku "Arm an der Uni - Wenn das Studium alles kostet" geht es um junge Menschen, die sich für eine möglichst lukrativere berufliche Zukunft weiterbilden und dafür teilweise eine hohe Last auf sich nehmen.

"Wir reden bei armen Studierenden nicht von bedauerlichen Einzelfällen", stellt Roswitha Böhm fest. Sie ist Prorektorin, also Stellvertreterin des Rektors, an der Technischen Universität Dresden.

Zahlen des Statistischen Bundesamtes würden ihr zufolge eine Armutsquote bei Studenten von 38 Prozent ausweisen. Und noch krasser: "Bei allein oder nur mit anderen Studenten zusammenlebenden Studierenden liegt diese Quote sogar bei 76 Prozent!"

Daher kommt sie aufgrund einer Armutsquote in Deutschland von 16 Prozent zur logischen Schlussfolgerung: "Studierende sind überdurchschnittlich armutsgefährdet."

Zudem würden finanzielle Not und Existenzängste zu Stress führen. Böhm: "Permanenter Stress führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen - psychischer und physischer Natur."