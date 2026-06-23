ZDF-Fernsehgarten mit "Nippelalarm" und Kiwi im nassen Kleid: "Sieht man meinen Po?"
Mainz - "Nippelalarm!" wurde auf "X" gespottet: Der ZDF-Fernsehgarten am dritten Juni-Sonntag wurde zur Hitze-Schlacht - und Kultmoderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) sprang mit einem weißen Kleid am Leib in den Pool! "Sieht man meinen Po?", fragte sie lachend.
Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld eine offizielle Warnung wegen extremer Hitze für Mainz herausgegeben - und das ZDF-Showgelände liegt in der prallen Sonne!
Schon gleich zu Beginn der Sendung monierte die 61-Jährige die Temperaturen: "59 Grad unterm Glasdach", sagte sie ächzend, als sie unter einer der gläsernen Regen-Abdeckungen stand.
Etwa eine halbe Stunde später klagte die ehemalige Leistungsschwimmerin: "Es ist so heiß!" Bei der Vorstellung der Randsportart "Stand-up-Paddling" schützte sie sich mit einem weißen Schirm vor der Sonne.
Kiwi dachte nun laut darüber nach, einfach in den Pool zu springen, in dem gerade die Sportler ihr Können demonstrierten. "Ab, rein mit dir!", schallte es dazu aus den Reihen der Zuschauer vor Ort.
Sie tat es tatsächlich: Die 61-Jährige legte das Mikrofon aus der Hand und sprang ins Wasser. "Brille ab, weil weißes nasses Kleid", ätzte einer der Fernsehgarten-Nörgler auf "X" dazu.
Hitze-Fernsehgarten: Fans wollen auch in den Pool
Mit erleichtertem Gesichtsausdruck schwamm die Moderatorin auf dem Rücken - und die Zuschauer in Mainz-Lerchenberg applaudierten frenetisch.
Einige der Fans vor Ort wollten ebenfalls ins Wasser, doch das war nicht möglich. Wie die Moderatorin in ihrem durchnässten weißen Kleid aus dem Pool stieg, wurde nicht gezeigt.
Als sie wieder vor der Kamera stand, hatte Kiwi sich einen roten Bademantel über das nasse Kleidungsstück geworfen, um ihre Haare hatte sie ein Handtuch gewickelt.
Noch etwas später trug sie dann ein gelbes Ersatzkleid - und bei gleißendem Sonnenschein und extremer Hitze zog der ZDF-Fernsehgarten weiter seine Bahnen.
Die Sendung stand unter dem Motto "Discofox", weshalb alle performten Schlager mit 4/4-Takt unterlegt waren. Dabei wurde der Ballermann- und frisch gekürte WM-Hit "Der Zug hat keine Bremse" der Band "Malle Anja" zusammen mit Mia Julia (39) und Lorenz Büffel (47) gleich dreimal gespielt.
Titelfoto: ZDF/Jana Kay