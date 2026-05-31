Aufregung auf dem Lerchenberg: Darum musste der ZDF-Fernsehgarten später starten
Mainz - Glück für alle Fans des Fernsehgartens im ZDF! Das Wetter hätte dem Treiben auf dem Mainzer Lerchenberg am Sonntag fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Zuschauer vor Ort mussten sich kurz in Sicherheit bringen.
"Aufgrund der aktuellen Wetterlage beginnt der Fernsehgarten heute erst um 12.11 Uhr", teilte der Sender kurz vor dem Start via Instagram mit. Hintergrund waren Warnungen des Wetterdiensts vor Gewittern mit starken Sturmböen in Mainz.
Regulär beginnt die Show, die in dieser Woche als große Bingo-Party angekündigt war, immer um 12 Uhr. Zur Überbrückung war im ZDF zeitweise eine Doku über die griechische Insel Kreta zu sehen.
Da es sich beim Fernsehgarten um eine Open-Air-Show handelt, müssen bei solchen Wetterlagen zum Schutz von Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60), ihrem Team, den Gästen und Zuschauern entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die auch eine Evakuierung einschließen.
Glück im Unglück: Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich schlussendlich nicht, die Regenwolken zogen ab. Der Fernsehgarten konnte mit zwölf Minuten Verspätung auf dem gut gefüllten Areal von "Kiwi" eröffnet werden.
Simon Gosejohann und Kevin Großkreutz krönen sich zu Bingo-Königen des ZDF-Fernsehgartens
Ein Bingo-Duell der etwas anderen Art zwischen dem früheren Fußballer Kevin Großkreutz (37) und Komiker Simon Gosejohann (50) auf der einen sowie Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (45) und Schauspielerin Mirja du Mont (50) auf der anderen Seite zog sich durch die ganze Sendung.
Die erste Runde, bei der das musikalische Wissen abgefragt wurde, ging an das Männer-Team. Beim "Action Bingo", bei dem beispielsweise mit einem riesigen Stift auf einen Zettel geschrieben oder ein Tischtennisball in einen Becher geworfen werden musste, konnten die Damen aber zurückschlagen.
Die große Entscheidung musste beim "Pool Bingo" fallen. Großkreutz und du Mont blieben trocken, für Gosejohann und Mockenhaupt ging es ab ins kühle Nass. Beide mussten Bälle mit einer zuvor von Kiwi genannten Zahl aus dem Wasser fischen und danach zu ihrem jeweiligen Partner werfen.
Dieser durfte dann wiederum die Nummer auf der Bingo-Karte abhaken. Am Ende hatten die Männer die Nase vorne.
Chris de Burgh sorgt auf Mainzer Lerchenberg für gute Stimmung - "Sturmwaffel" für Lust auf Essen
Zwischen den einzelnen Runden sorgten Stars wie Chris de Burgh (77), Julian Reim (29), Anna-Maria Zimmermann (37), Florian Künstler (41) oder auch Remo Forrer (24) bei den Zuschauern vor Ort und an den heimischen Bildschirmen für gute Laune.
Mit dem Food-Vlogger "Sturmwaffel", bürgerlich Frederic Fieger-Viehof, dem allein auf seinem YouTube-Hauptkanal mehr als zwei Millionen Menschen folgen, und Testern wurden außerdem aktuelle Essenstrends unter die Lupe genommen.
Und wie heißt es so schön? Nach dem Fernsehgarten ist vor dem Fernsehgarten! Auch in der kommenden Woche geht es auf dem Lerchenberg wieder zur Sache. Das Thema am Sonntag (7. Juni) ab 12 Uhr? "Vier Jahrzehnte-Mix". Mit dabei werden dann unter anderem die Spider Murphy Gang, Nino de Angelo (62), Marina Marx (35) und die "Pop Divas" sein.
Erstmeldung: 12.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.30 Uhr
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa