31.05.2026 14:30 Aufregung auf dem Lerchenberg: Darum musste der ZDF-Fernsehgarten später starten

Glück für alle Fans des Fernsehgartens im ZDF! Das Wetter hätte dem Treiben auf dem Mainzer Lerchenberg am Sonntag fast einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Von Jan Höfling

Mainz - Glück für alle Fans des Fernsehgartens im ZDF! Das Wetter hätte dem Treiben auf dem Mainzer Lerchenberg am Sonntag fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Zuschauer vor Ort mussten sich kurz in Sicherheit bringen.

Der ZDF-Fernsehgarten wäre fast ins Wasser gefallen. © Hannes P Albert/dpa "Aufgrund der aktuellen Wetterlage beginnt der Fernsehgarten heute erst um 12.11 Uhr", teilte der Sender kurz vor dem Start via Instagram mit. Hintergrund waren Warnungen des Wetterdiensts vor Gewittern mit starken Sturmböen in Mainz. Regulär beginnt die Show, die in dieser Woche als große Bingo-Party angekündigt war, immer um 12 Uhr. Zur Überbrückung war im ZDF zeitweise eine Doku über die griechische Insel Kreta zu sehen. Da es sich beim Fernsehgarten um eine Open-Air-Show handelt, müssen bei solchen Wetterlagen zum Schutz von Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60), ihrem Team, den Gästen und Zuschauern entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die auch eine Evakuierung einschließen. ZDF-Fernsehgarten ZDF-Fernsehgarten: Kiwi will "wild geküsst werden" und bekommt "Domina"-Tipps Glück im Unglück: Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich schlussendlich nicht, die Regenwolken zogen ab. Der Fernsehgarten konnte mit zwölf Minuten Verspätung auf dem gut gefüllten Areal von "Kiwi" eröffnet werden.

Andrea "Kiwi" Kiewel (60) war überglücklich, dass das Wetter auf dem Mainzer Lerchenberg doch noch mitgespielt hat. © Gerald Matzka/dpa

Simon Gosejohann und Kevin Großkreutz krönen sich zu Bingo-Königen des ZDF-Fernsehgartens

Komiker Simon Gosejohann (50, l.) und Ex-Fußballer Kevin Großkreutz (37) konnten sich zu den Bingo-Siegern dieses Sonntags krönen. © Montage: Henning Kaiser/dpa, Uwe Anspach/dpa, Ein Bingo-Duell der etwas anderen Art zwischen dem früheren Fußballer Kevin Großkreutz (37) und Komiker Simon Gosejohann (50) auf der einen sowie Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (45) und Schauspielerin Mirja du Mont (50) auf der anderen Seite zog sich durch die ganze Sendung. Die erste Runde, bei der das musikalische Wissen abgefragt wurde, ging an das Männer-Team. Beim "Action Bingo", bei dem beispielsweise mit einem riesigen Stift auf einen Zettel geschrieben oder ein Tischtennisball in einen Becher geworfen werden musste, konnten die Damen aber zurückschlagen. Die große Entscheidung musste beim "Pool Bingo" fallen. Großkreutz und du Mont blieben trocken, für Gosejohann und Mockenhaupt ging es ab ins kühle Nass. Beide mussten Bälle mit einer zuvor von Kiwi genannten Zahl aus dem Wasser fischen und danach zu ihrem jeweiligen Partner werfen. ZDF-Fernsehgarten Fans irritiert: Warum sieht Kiwi im "Fernsehgarten" plötzlich ganz anders aus?! Dieser durfte dann wiederum die Nummer auf der Bingo-Karte abhaken. Am Ende hatten die Männer die Nase vorne.

Schauspielerin Mirja du Mont (50, l.) und Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (45) hatten das Nachsehen. © Montage: Christian Charisius/dpa, Dagmar Kielhorn/AFP

Chris de Burgh sorgt auf Mainzer Lerchenberg für gute Stimmung - "Sturmwaffel" für Lust auf Essen

Zwischen den einzelnen Runden sorgten Stars wie Chris de Burgh (77), Julian Reim (29), Anna-Maria Zimmermann (37), Florian Künstler (41) oder auch Remo Forrer (24) bei den Zuschauern vor Ort und an den heimischen Bildschirmen für gute Laune. Mit dem Food-Vlogger "Sturmwaffel", bürgerlich Frederic Fieger-Viehof, dem allein auf seinem YouTube-Hauptkanal mehr als zwei Millionen Menschen folgen, und Testern wurden außerdem aktuelle Essenstrends unter die Lupe genommen.

Chris de Burgh (77) durfte auf dem Mainzer Lerchenberg gleich doppelt ran. © Soeren Stache/dpa