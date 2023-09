"Die Partei" plant nächste Stör-Aktionen beim ZDF-"Fernsehgarten"

Die Partei will bei den Dreharbeiten des ZDF-Fernsehgartens in Hamburg erneut zuschlagen. Als wahrscheinlich gilt die Live-Sendung am 1. Oktober.

Von Alwin Niebel

Hamburg/Mainz - Was haben sie vor? Der ZDF-"Fernsehgarten" gastiert in Hamburg. Am 29. September und 1. Oktober finden die Dreharbeiten in der Hansestadt statt. Die ortsansässige Gruppe der Satire-Partie "Die Partei" hat bereits Stör-Aktionen angekündigt.

"Die Partei" störte mit ihren Aktionen bereits am vergangenen Wochenende den ZDF-"Fernsehgarten". © Screenshot/Instagram/diepartei_hamburg Auf ihrem Instagram-Kanal hat die Hamburger Gruppe in einem Beitrag verraten, dass man "wieder ein paar tolle Überraschungen vorbereitet" habe. Zudem drohte sie: "Mainz war nur die Generalprobe für die kommende Sendung aus Hamburg." Die Ortsgruppe, die es sogar mit zwei Vertretern in das Brüsseler Europaparlament geschafft hat, will die Sendung von Moderatorin Andrea Kiewel (58) also erneut crashen. Erst am vergangenen Wochenende hatte "Die Partei" bei der Live-Sendung in Mainz mit mehreren Stör-Aktionen für Aufsehen gesorgt. Eine Person drängte sich einfach in das Gespräch von "Kiwi" und Koch Armin Roßmeier (74), eine weitere sprang in den zuvor von einem anderen Partei-Mitglied grün gefärbten Fernsehgarten-Pool. ZDF-Fernsehgarten ZDF-Fernsehgarten: "Kiwi" bekommt Gänsehaut und sucht die "größte Mumu" Die ZDF-Moderatorin zeigte sich über das Ausmaß der Aktionen "traurig". "Das ist ganz daneben und das passt definitiv nicht zum Fernsehen und das passt definitiv nicht zum ZDF-'Fernsehgarten'", hatte Kiewel direkt im Anschluss vor laufender Kamera gesagt.

"Die Partei" kündigt ihre Stör-Aktionen auf Instagram an

ZDF trifft Sicherheitsvorkehrungen