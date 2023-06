Fernsehgarten-Schreck: ZDF verbannt "Kiwi" von ihrem Sendeplatz

Moderatorin Andrea Kiewel (58) muss mit ihrem ZDF-Fernsehgarten am kommenden Sonntag auf einen ungewohnten Sendeplatz umziehen. © Marcus Höhn/ZDF

Aber gleich vorweg: Ganz so schlimm ist die Gemengelage dann doch nicht! Wie das ZDF mitteilte, wird der seit 1986 über die Bildschirme flimmernde Fernsehgarten am 30. Juli von seinem angestammten Sendeplatz gestrichen.

Für gewöhnlich beginnt die Show im Ausstrahlungszeitraum zwischen Mai und September zuverlässig gegen 12 Uhr am Sonntagmittag. Doch an diesem Tag wird alles anders. Denn da muss Kiwi auf einen späteren Starttermin ausweichen.

Wie es weiter hieß, soll der ZDF-Fernsehgarten dann erst um 13.35 Uhr starten und gegen 15.30 Uhr sein Ende finden. Der Grund dafür ist dabei durchaus nachvollziehbar. Denn zeitgleich finden die Endrundenspiele der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland statt.

Ausgerechnet am 30. Juli wird die deutsche Damen-Auswahl dann im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien antreten, was für das ZDF in diesem Falle Priorität gegenüber dem Fernsehgarten erhalten wird. Dennoch könnte die Verlegung einige eingefleischte Supporter der allsonntäglichen Mittagsunterhaltung im Öffentlich-Rechtlichen durchaus ins Mark treffen.

Ausgerechnet an diesem Tag steht nämlich der Mallorca-Fernsehgarten auf dem Programm, bei dem sich traditionell etliche Ballermann-Stars die Klinke - oder in diesem Falle besser gesagt das Mikrofon - in die Hand geben.