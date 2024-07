ZDF-Fernsehgarten mit Kiwi als "Miss Malle" und "ohne Oberteil"

Mainz - "Malle ist nur einmal im Fernsehgarten - und zwar heute!" - mit dieser Ankündigung wurde die Ausgabe der beliebten ZDF-Livesendung am zweiten Juli-Sonntag eröffnet. Es folgte als musikalische Erwiderung ein Medley diverser Ballermann-Songs, womit die Marschrichtung klar festgelegt war.

Als erster Partyschlager-Höhepunkt wurde Kiwi am Ende des Medleys von Schlagersänger Markus Becker (53) und Malle-Legende Mickie Krause (54) als "Die schönte Frau der Welt" besungen. Die 59-Jährige sang lautstark mit, was den üblichen Nörgler-Kommentar "Nicht singen, Kiwi" zur Folge hatte.

Partyschlager aus dem Ballermann-Reservoire bestimmen auch das weitere Fernsehgarten-Programm am heutigen Sonntag, stets lautstark beklatscht, bejubelt und mitgesungen von den Zuschauern in Mainz-Lerchenberg.

So sang die Ex-Schönheitskönigin Isi Glück (33) ihr Lied "Oberteil" mit dem vielsagenden Refrain "ohne Oberteil". Auf "X" hagelte es böse Kommentare dazu.

Ein Nörgler nahm sich sogar die Zeit für eine wahrscheinlich ernst gemeinte und sehr vernichtende Kritik: "Dass wir für diesen abgrundtiefen Scheiß auch noch Gebühren bezahlen müssen, ist an Frechheit nicht zu überbieten. Es zeigt die mittlerweile übergreifende Idiotie und Niveaulosigkeit in Deutschland. 🇩🇪 ist so eine Lachnummer."