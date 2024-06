ZDF-Fernsehgarten am Sonntag: Diese Stars kommen zu besonderem Motto!

Mainz - Die aktuelle Saison des ZDF-Fernsehgartens läuft auf Hochtouren und verspricht am kommenden Sonntag eine besondere Ausgabe unter dem Motto "2000er-Party". Viele Stargäste und einige Promis haben sich für die Show zur Feier des Millenniumsjahrzehnts angemeldet.

Seit mittlerweile über 20 Jahren moderiert TV-Legende Andrea "Kiwi" Kiewel (58) bereits den ZDF-Fernsehgarten. Am Sonntag begrüßt sie erneut einige namhafte Gäste. © Sascha Baumann/ZDF

Wie gewohnt startet das bunte Treiben auf dem Mainzer Lerchenberg auch am 9. Juli wieder um 12 Uhr. Live vor Ort oder vor den TV-Geräten können die Fans Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) und ihren Fernsehgarten dann wieder bestaunen.



Für musikalische Highlights ist dabei natürlich wieder einmal gesorgt. So sollen zahlreiche Acts, die in den 2000ern große Hits landeten, die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt zum Beben bringen.

Unter anderem werden The Underdog Project mit ihrem Sommerhit "Summer Jam" Erinnerungen wecken, während Buddy (46) mit "Ab in den Süden" die Zuschauer in Urlaubsstimmung versetzt.

Auch Ayman (50), der zur Jahrtausendwende mit "Mein Stern" bekannt wurde, ist dabei, ebenso wie die deutsche Band Marquess, die mit ihren spanischsprachigen Songs "El temperamento" sowie "Vayamos compañeros" Erfolge feierte.