ZDF-Fernsehgarten: Fummel-Attacken, eklige Wortkreationen und Kiwis Suche nach 'nem Dreier

Besonders beliebt hierbei: das anscheinend am heutigen Sonntag extrem ausgeprägte Bedürfnis der 58-jährigen Fernsehgarten-Moderatorin, Publikum wie Mitarbeiter in steter Regelmäßigkeit zu betatschen.

"In der Probe hat es nicht funktioniert", krakeelte "Kiwi" nach Ablauf der 90 Sekunden und der erfolgreichen Prüfung fassungslos in ihr Mikro. Ebenso fassungslos waren dann wieder die Zuschauer vor den heimischen TV-Geräten, die zeitgleich fleißig auf die Tastaturen einhämmerten, um allerlei lustige bis gnadenlose Tweets zu verfassen.

So war es für sie zum Auftakt der Show enorm amüsant, einen Mann Papierflieger mit der Spitze voran in eine völlig intakte Wassermelone schleudern zu lassen. Womit aber zumindest die einstige Leistungsschwimmerin nicht rechnete: Der Papier-Pilot versenkte gleich fünf Flugzeug-Nachbauten auf Pflanzenfaser-Basis in dem grün-roten Kerngemüse.

Wie dem auch sei: Vor allem bei Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) erlangte man sichtbar den Eindruck, dass sie passend zum Thema ganz besonders lustig drauf war - zumindest in ihrer ganz eigenen Welt.

Denn in der Twitter-Bubble wurde dieser als eindeutige Steilvorlage verwertet und kurzerhand zu einem "Satz aus Kiwis Schlafzimmer" erklärt sowie als verzweifelte Suche nach einem Dreier ausgelegt. Apropos verbale Entgleisungen: Diese sahen einige Zeitgenossen auch im Song "Herzburnout" von Francine Jordi (45).

Aber auch verbal ließ es die Kiewel - einmal mehr - so richtig krachen. Als sie auf der Suche nach willigen ( hust, hust ) Kandidaten für ein spontanes Zuschauerspiel in den Reihen des Publikums war, entfleuchte ihr der Satz: "Wer spielt mit Max und mir?" Anfängerfehler.

Trotz ihrer Bekanntheit war auch Ex-DSDS-Siegerin Aneta Sablik (34) nicht vor heftiger Kritik gefeit. © Georg Wendt/dpa

In Sachen verbale Aussetzer schien das Ende aber noch lange nicht erreicht. Im Verlauf einer kleinen Runde Ball-Hochhalten packte "Kiwi" allem Anschein nach der Ehrgeiz. Das führte schließlich so weit, dass sich die Fernsehgarten-Kult-Moderatorin kurzerhand zu einem inbrünstigen "Scheiße" hinreißen ließ, nachdem sie unglücklich am Spielgerät vorbei getreten hatte.

Leicht verdribbelt hingegen hatten sich anscheinend auch (mal wieder) einige der musikalischen Gäste des Fernsehgartens - und das trotz ihrer überdurchschnittlich hohen Bekanntheit bei der Allgemeinheit. Allen voran wäre da Sängerin Aneta Sablik (34) zu nennen, die ihren Song "3/4 Days" zum Besten gab.

Das brachte der einstigen "DSDS"-Siegerin von 2014 aber lediglich spöttische Nachfragen wie "Hab nicht aufgepasst? Wer ist diese Instagram-Story auf zwei Beinen?" ein. Und selbst trotz der Tatsache, dass er gar nicht anwesend war, bekam sogar Nico Santos (30) für seine Interpretation von "Like Ice in the Sunshine" sein Online-Fett weg: "Dieser gejaulte Eis-Werbesong vom Melitta-Mann-Sohn ist aber auch nicht schön", konstatierte ein User.