ZDF-Fernsehgarten: Kiwi flirtet ungehemmt mit komplettem Männerchor

War beim Trödel-Fernsehgarten am zurückliegenden Sonntag auf die obligatorischen Spiele bei der Show verzichtet worden, so standen sie in der heutigen Ausgabe wieder klar im Zentrum: Die eingeladenen Musikerinnen und Musiker mussten in Teams gegeneinander antreten, es galt an Jahrmarkt-Fahrgeschäfte angelehnte Contest zu bestehen.

"Einfache Spiele für dumme Kinder!" und "Ist das Let’s FREMDSCHÄMEN? Ja!", witzelten zwei der Nörgler auf "X". Dann traten Olaf Henning (56, "Blinder Passagier 2.0") und Anna-Maria Zimmermann (35, "Wunder und Wahnsinn") auf.

Das zweite Motto des Kirmes-Fernsehgartens - "Discofox" - manifestierte sich übrigens in den Songs, die bei der Show performt wurden: Der Rhythmus war stets ein 4/4-Takt, zu dem auch getanzt wurde.