ZDF-Fernsehgarten: Kiwi hat Botschaft vor Saison-Auftakt und liegt falsch

Mainz - Am kommenden Sonntag (12 Uhr) ist es so weit: Der ZDF-Fernsehgarten startet in eine neue Saison! Die Fans der ebenso beliebten wie berüchtigten Unterhaltungsshow können sich wie gewohnt auf Schlager-Musik, Koch-Tipps und Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) freuen.

Mit einer Mainzelmännchen-Figur in der Hand wandte sich Fernsehgarten-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) in einem Instagram-Clip an die Fans der ZDF-Show. © Screenshot/Instagram/fernsehgarten

Bereits am gestrigen 1. Mai wandte sich die frühere Leistungsschwimmerin mit einer kurzen Botschaft via Instagram an die Fernsehgarten-Fans. In dem Clip spricht Kiwi zu einer kleinen Figur, welche einen der "Mainzelmännchen" darstellt - die berühmten ZDF-Maskottchen sind den meisten als Trickfiguren bekannt.

"Det, weißt Du was?", spricht die 58-Jährige die Figur in einem infantilen Tonfall an. Dabei begeht sie einen Fehler, die "Mainzelmännchen"-Figur "Det" trägt üblicherweise eine Brille, die Figur in der Hand der Moderatorin jedoch nicht. Die Latzhose der kleinen Statue lässt vielmehr vermuten, dass es sich dabei wohl um den Mainzelmann "Anton" handeln soll.

"Nur noch vier Tage, und dann geht's endlich los im Fernsehgarten. Und: Da ist schon richtig Sommer!", frohlockt Kiwi, die nun direkt in die Kamera spricht - ihr Hinweis ist also mehr an die Fans, als an die Mainzelmännchen-Figur gerichtet.

Im Anschluss zeigt der Clip einige kurze Impressionen aus dem Show-Gelände in Mainz-Lerchenberg. Zu sehen ist, wie das Areal von Arbeitern bei gleißendem Sonnenschein für die Auftakt-Show am Sonntag vorbereitet wird.