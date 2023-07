ZDF-Fernsehgarten: Kiwi macht Star an, peinlicher Outfit-Fail und wildes Eier-Spiel!

Mainz - Trotz der am Samstag aufkommenden Kritik von Schlagerbarde Ikke Hüftgold (46) gegenüber dem ZDF-Fernsehgarten stand Moderatoren-Legende Andrea "Kiwi" Kiewel (58) natürlich auch an diesem Sonntag wieder freudestrahlend auf der Bühne. Unter dem Motto "Sommerparty" sollten einige Aktionen auf dem Mainzer Lerchenberg erneut für Aufregung sorgen.

Auch an diesem Sonntag führte TV-Legende Andrea "Kiwi" Kiewel (58) wieder durch ihren ZDF-Fernsehgarten. Wie so oft gab es währenddessen einige Aufreger. © Sascha Baumann/ZDF

Zu Beginn der allseits beliebten Sonntagsunterhaltung legte Kiwi direkt los wie die Feuerwehr!

Anschließend an die übliche Begrüßung erklärte sie grinsend: "Wir spielen heute mit Eiern." Einen kurzen Moment hielt sie inne und schob zum besseren Verständnis noch einmal nach: "Mit rohen Eiern." Dabei handelte es sich, wie sich später noch herausstellen sollte, um ein Sportspiel, bei dem tatsächlich rohe Eier mit Tennis-Schlägern hin und her gespielt werden mussten.

Nach Kiewels erster Pannen-Aussage folgte der nächste Ausrutscher unmittelbar. Bei der Vorstellung von Sternekoch Nelson Müller (44) fragt sie ihn charmant wie eh und je: "Wenn ich dich zu meiner Party einladen würde: Welche drei Leckereien würdest du mitbringen außer dich selbst?"

Als Müller gekonnt antwortet, dass er weiß, was sie kulinarisch mag, nämlich so etwas wie eine Mittelmeer-Reise von der Côte d'Azur nach Tel Aviv, ist es um Kiwi geschehen. Sie streichelt Nelson liebevoll über die Schulter und entgegnet ihm keck: "Er hat meine Telefonnummer, er weiß, was er machen muss!"