ZDF-Fernsehgarten: Kiwi mit krasser Ansage

Mainz - Eine gefühlte Ewigkeit mussten Fans und Hobby-Lästermäuler ausharren - doch jetzt war es endlich wieder so weit: Der ZDF-Fernsehgarten kehrte am heutigen Sonntagmittag aus seiner Zwangspause zurück und wartete direkt mit fragwürdigen Spielchen auf. Die waren aber - zum Glück - weitaus weniger anzüglich, als man es zunächst meinen wollte.

"Jetzt passiert genau das krasse Gegenteil", so die 58-Jährige in Bezug auf zuvor äußerst lautstarke Performance der Oldie-Rocker. Zudem fügte sie an: "Kein Laut verlässt eure Lippen, das krasse Gegenteil von Kiwi!" Doch was meinte das Fernsehgarten-Aushängeschild damit?

TV-Sternchen Evelyn Burdecki (34) kam beim Fernsehgarten-Publikum vor den TV-Bildschirmen nicht gerade gut an. © Henning Kaiser/dpa

Darüber hinaus echauffierten sich einige darüber, dass der Status als "Sohn von..." allein ausreiche, um Aufmerksamkeit im TV und einen Plattenvertrag zu erhalten. Besonders eingeschossen hatte man sich in den teils skurrilen Kommentaren aber auch auf Fernseh-Blondine Evelyn Burdecki (34).



Aber auch die Stimme der ehemaligen "Bachelor"-Teilnehmerin sowie ihre Nicht-Fähigkeit, einen Minigolfschläger zu halten, ließen die Fernsehgarten-Bubble brodeln.

Für die Extraportion Sadismus sorgte das ZDF schließlich mit der Tatsache, dass sie im Rahmen eines weiteren Spiels die Ur-Weihnachtshits "Last Christmas" von Wham! sowie "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey (54) einbanden - und das im August.

Am Ende waren die Zuschauer auf dem Mainzer Lerchenberg sowie vor den TV-Geräten aber spürbar froh über die Rückkehr "ihres" Fernsehgartens - wenn auch aus mitunter ziemlich weit auseinander driftenden Gründen.

Schon am kommenden Sonntag (3. September, 12 Uhr) wird es bei Kiwi richtig wild: Denn dann steht "Rock im Garten" auf dem Programm.