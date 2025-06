25 Jahre "Kiwi": So feiert der ZDF-Fernsehgarten das große Jubiläum

Mainz - Am kommenden Sonntag (15. Juni, 12 Uhr) feiert der " ZDF-Fernsehgarten " Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel, die dann seit genau 25 Jahren durch die Live-Show auf dem Mainzer Lerchenberg führt.

© Bild-Montage: ZDF/Marcus Höhn, Marcus Brandt/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa, Georg Wendt/dpa, Hendrik Schmidt/dpa

Nebenbei kann "Kiwi" auch noch ein weiteres Jubiläum feiern: Die ehemalige Leistungsschwimmerin wurde am 10. Juni 60 Jahre alt!

Jedenfalls hat das ZDF für Sonntag eine große Party mit jeder Menge illustrer Gäste angekündigt. So darf sich Andrea Kiewel über höchst prominente Unterstützung bei der Moderation freuen: Kein Geringerer als "Let's Dance"-Chefjuror Joachim Llambi (60) wird ihr die gesamten gut zwei Stunden "Fernsehgarten" zur Seite stehen.

Aber Llambi ist nicht der einzige Star aus "Let's Dance", auf den sich die Zuschauer am Sonntag freuen dürfen. So rückt mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (36) und Zirkusartist und Reality-Star René Casselly (28) das Siegerpaar des Jahres 2022 an, um "den Tanzboden zum Beben" zu bringen, wie das ZDF mitteilt.

Als weiteres Highlight ist Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer (60) angekündigt. Er wird die "schönsten" modischen Ausrutscher der vergangenen 25 "Fernsehgarten"-Jahre kommentieren.