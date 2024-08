ZDF-Fernsehgarten: Kiwi sorgt mit krassem Aussprachefehler für große Aufregung!

Mainz - Nach einer kurzen Olympia-Pause meldete sich der ZDF-Fernsehgarten am heutigen Sonntag wieder zurück. Viele Fans der Open-Air-Show freuten sich, einige Netz-Nörgler hielten indes ihre Tastaturen bereit, um ihrer Kritik Luft zu verschaffen.

Einer empfahl dem ZDF gar, Kiwi einen Sprachtrainer zu spendieren. Zahlreiche Wal-Bilder wurde gepostet und da die 59-Jährige den Begriff auch noch sehr oft verwendete, tauchten im Verlauf der Sendung immer wieder ähnliche Wal-Kommentare in den sozialen Medien auf.

So jedenfalls die Meinung im Netz, wo sich die X-User über die Aussprache der Moderatorin ausgiebig echauffierten. Eine regelrechte Meme-Schlacht brach unter dem Hashtag Fernsehgarten aus.

Statt wie richtigerweise das aus dem Englischen stammende Wort mit eben jener Betonung schnell vorzutragen, zog Kiwi das "val" extrem lang und schöpfte so gar ein neues "Tier" - den Festiwal!

Unter dem Motto "Festival" fand dieses Mal das Wilde Treiben auf dem Mainzer Lerchenberg statt. Und damit hätten wir auch schon den Elefanten im Raum benannt, denn von Beginn an sprach Moderatoren-Legende Andrea "Kiwi" Kiewel den Begriff "Festival" etwas anders aus als es der normale Sprachgebrauch phonetisch vorgibt.

Aber natürlich wurde auch das übliche Programm in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt fortgeführt. Bei Vorstellungen aus dem Bereich Beerpong, Jumpstyle sowie Slackline ging es im Netz allerdings ebenfalls heiß her. Ein wenig veraltet fände man diese offensichtlich nicht mehr ganz so modernen Trends.

"Bierpong, Jumpstyle. Jetzt auch noch Schleckleine, heute ists ja ganz modern, fehlt nur noch Breakdance zu Klassicher Musik #fernsehgarten", merkte ein X-Nutzer an - ein wenig Recht hatte er dabei natürlich schon.

Später geleitete Kiwi dann unter anderem einen rüstigen Rentner samt seiner Erdbeerbowle zu seinem Platz und stürzt auf dem Rückweg beinahe über eine Zuschauerin auf ihrem Sitzplatz - ein ganz normaler Sonntagmittag im ZDF also.