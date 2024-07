ZDF-Fernsehgarten mit Kiwi als "Herzblatt": Sven Voss wird ausgebuht

Mainz - Als die "Braut, die sich immer traut" und "Ihr Herzblatt" wurde Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (59) am heutigen ersten Juli-Sonntag beim ZDF-Fernsehgarten vorgestellt - und wie üblich rastete das Publik im Show-Gelände in Mainz-Lerchenberg aus, es gab Standing Ovations!

Außerdem wurde auf "X" die in der Tat relativ Öde Dramaturgie des heutigen Fernsehgartens bemängelt und die dänische Singer-Songwriterin Aura Dione (39) sang ihr Lied "Where Does Love Go".

Mit Johnny Logan (70) und seinem Song "Somebody Like You" drehte die Liveshow dann in die letzten Minuten ein: Das Pärchen Natalie und Alex gewann den Reisegutschein für die Flitterwochen und Aura Dione sang als Rausschmeißer "Merry Me".

Am nächsten Sonntag können sich die Fernsehgarten-Fans dann auf die alljährliche "Mallorca-Party" freuen, verriet Kiwi zum Abschluss der Liveshow.