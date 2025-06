Sie steckt in Israel fest: ZDF-Fernsehgarten ohne Kiwi?

Findet der ZDF-Fernsehgarten am Sonntag ohne Andrea Kiwi Kiewel statt? Der Krieg zwischen Israel und Iran bringt die Jubiläumsshow der 60-Jährigen ins Wanken!

Von Florian Gürtler

Mainz/Tel Aviv - Findet der ZDF-Fernsehgarten am Sonntag ohne Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel statt? Die 60-Jährige steckte am Freitag infolge einer Luftraum-Sperrung über Israel in ihrer Wahlheimat Tel Aviv fest.

Alles in Kürze Andrea Kiewel steckt in Israel fest.

Luftraum-Sperrung verhindert ihre Anreise.

ZDF-Fernsehgarten soll trotzdem stattfinden.

Mögliche Übertragung von Kiwi per Live-Stream.

Sendung aus Mainz-Lerchenberg geplant.

Die ehemalige Leistungsschwimmerin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) wollte am Sonntag ihre 25. Saison als Fernsehgarten-Moderatorin feiern. © Hannes P. Albert/dpa Die Live-Sendung am Sonntag sollte zur großen "Kiwi"-Show werden, die Moderatorin wollte mit prominenten Gästen ihre 25. Saison als Frontfrau des "Fernsehgartens" feiern. Doch der Krieg zwischen Israel und Iran bringt die große Jubel-Feier gehörig ins Wanken. "Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist der Luftraum in Israel aktuell gesperrt. Derzeit ist unklar, ob Andrea Kiewel zum 'Fernsehgarten' anreisen kann", sagte eine ZDF-Sprecherin gegenüber DWDL am Freitag. Die Sendung aus dem ZDF-Gelände in Mainz-Lerchenberg solle aber in jedem Fall stattfinden.