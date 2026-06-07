ZDF-Fernsehgarten: Starsängerin stürzt von der Bühne und eine wilde Vokuhila-Challenge

Mainz - Verrückte Frisuren, jede Menge Nostalgie und plötzlich ein Schreckmoment auf der Bühne: Der ZDF-Fernsehgarten mit Moderatorin Andrea Kiewel (60) hatte am Sonntag einiges zu bieten. Unter dem Motto "Vier-Jahrzehnte-Mix" wurde nicht nur der Vokuhila gefeiert - am Ende der Sendung sorgte auch ein Bühnensturz von Sängerin Marina Marx (35) für Aufsehen.

Seit 2000 moderiert Andrea "Kiwi" Kiewel (60) mit kurzer Unterbrechung den ZDF-Fernsehgarten. © IMAGO / pictureteam

Unterstützung bekam Kiwi diesmal von einer alten Bekannten. Die frühere Fernsehgarten-Moderatorin Ramona Leiß (69) führte als Co-Moderatorin durch Teile der Sendung.

Musikalisch war wie gewohnt viel los auf dem Mainzer Lerchenberg. Neben Nino de Angelo (62) sorgte vor allem der britische Tenor Paul Potts (55) für Begeisterung beim Publikum.

Für die wohl dramatischste Szene des Tages sorgte indes Marina Marx gegen Ende der Liveshow.

Während eines gemeinsamen Auftritts mit Nino de Angelo übersah die 35-Jährige offenbar das Ende eines Podests und stürzte plötzlich rund einen Meter tief von der Bühne. Das Publikum reagierte sichtbar erschrocken.

Glücklicherweise schien Marx bei dem Sturz nicht schlimmer verletzt worden zu sein. Kurz darauf setzte sie ihre Performance professionell fort, als wäre nichts gewesen. Dank des im Fernsehgarten üblichen Playbacks blieb auch musikalisch alles im Takt.