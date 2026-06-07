ZDF-Fernsehgarten: Starsängerin stürzt von der Bühne und eine wilde Vokuhila-Challenge
Mainz - Verrückte Frisuren, jede Menge Nostalgie und plötzlich ein Schreckmoment auf der Bühne: Der ZDF-Fernsehgarten mit Moderatorin Andrea Kiewel (60) hatte am Sonntag einiges zu bieten. Unter dem Motto "Vier-Jahrzehnte-Mix" wurde nicht nur der Vokuhila gefeiert - am Ende der Sendung sorgte auch ein Bühnensturz von Sängerin Marina Marx (35) für Aufsehen.
Unterstützung bekam Kiwi diesmal von einer alten Bekannten. Die frühere Fernsehgarten-Moderatorin Ramona Leiß (69) führte als Co-Moderatorin durch Teile der Sendung.
Musikalisch war wie gewohnt viel los auf dem Mainzer Lerchenberg. Neben Nino de Angelo (62) sorgte vor allem der britische Tenor Paul Potts (55) für Begeisterung beim Publikum.
Für die wohl dramatischste Szene des Tages sorgte indes Marina Marx gegen Ende der Liveshow.
Während eines gemeinsamen Auftritts mit Nino de Angelo übersah die 35-Jährige offenbar das Ende eines Podests und stürzte plötzlich rund einen Meter tief von der Bühne. Das Publikum reagierte sichtbar erschrocken.
Glücklicherweise schien Marx bei dem Sturz nicht schlimmer verletzt worden zu sein. Kurz darauf setzte sie ihre Performance professionell fort, als wäre nichts gewesen. Dank des im Fernsehgarten üblichen Playbacks blieb auch musikalisch alles im Takt.
Deutlich heiterer ging es zuvor rund um einen Kult-Haarschnitt der 80er-Jahre zu - dem Vokuhila. Passend zum Retro-Motto war mit Michael Toman dafür sogar ein deutscher Friseur-Meister aus München angereist. Doch statt lediglich sein Können an der Schere zu demonstrieren, entwickelte sich eine spontane Mitmach-Aktion.
Ehemalige Fernsehgarten-Moderatorin Ramona Leiß initiiert spontane Vokuhila-Challenge
Mit sichtbarer Begeisterung zog Ramona Leiß durch das Publikum und suchte Freiwillige, die sich live im Fernsehen einen Vokuhila schneiden lassen würden. Die Bereitschaft hielt sich zunächst allerdings in Grenzen.
Davon ließ sich die frühere Fernsehgarten-Moderatorin jedoch nicht bremsen. Kurzerhand sprach sie Zuschauer direkt an und versuchte, sie von der außergewöhnlichen Frisur zu überzeugen. Ihr Ziel: mindestens zehn Teilnehmer für die eigens ausgerufene Vokuhila-Challenge.
Besonders emotional wurde es, als eine Zuschauerin angesichts der bevorstehenden Typveränderung sogar die Tränen kamen. Ramona Leiß versuchte sie zu beruhigen: "Du wirst super ausschauen." Die Zuschauerin antwortete tapfer: "Ich vertraue euch."
Tatsächlich gingen mehrere Besucher das Wagnis ein und ließen sich vor laufenden Kameras den Kult-Haarschnitt verpassen. Am Ende setzte sich sogar Ramona Leiß selbst auf den Friseurstuhl und ließ sich einen sogenannten Mullet schneiden.
Ihre Wette gewann sie dabei deutlich: Statt der angepeilten zehn Personen präsentierten sich zum Abschluss der Sendung insgesamt 16 frischgebackene Vokuhila-Träger gemeinsam auf der Bühne.
Titelfoto: IMAGO / pictureteam