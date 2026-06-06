Autos, Mode und Musik von den 1980er-Jahren bis heute: So kultig wird der "Fernsehgarten" am Sonntag
Mainz - Die große Feier zum 40-jährigen Jubiläum des "ZDF-Fernsehgarten" geht auch am Sonntag (7. Juni, 12 Uhr) weiter. Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) präsentiert nicht nur Musik aus den vergangenen vier Jahrzehnten.
Denn wie der Mainzer Sender mitteilte, soll am Sonntag ein großer "Vier-Jahrzehnte-Mix" den Zuschauern auf dem Mainzer Lerchenberg und zu Hause vor den Bildschirmen präsentiert werden.
Und da hat man sich wohl so einiges vorgenommen. So sollen Kult-Autos von den 1980er-Jahren bis heute vorfahren, vergangene Mode-Trends werden gezeigt und auch auf die sportlichen Begebenheiten der Zeit soll eingegangen werden.
Immerhin waren die deutschen Fußball-Männer in der bisherigen "Fernsehgarten"-Ära gleich zweimal Weltmeister; 1990 in Italien sowie 2014 in Brasilien. Und schon kommende Woche wollen Julian Nagelsmann (38) und seine Mannen ja bekanntlich beim WM-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA den fünften Titel ansteuern.
Musikalische Gäste sind die Münchner Kultmusiker der Spider Murphy Gang, Schlagerstar Nino de Angelo (62), Loona & Pazoo, Fools Garden, Ayman (52), Captain Jack, Nickless, Pop Divas und der Tenor Paul Potts (55), der die Castingshow "Britain's Got Talent" - das britische Äquivalent zu "Das Supertalent" - 2007 gewann.
Special Guest Ramona Leiß präsentierte den "ZDF-Fernsehgarten" vom 1993 bis 1999
Special Guest ist aber Ramona Leiß (69), die den "ZDF-Fernsehgarten" von 1993 bis 1999 moderierte. Sie folgte damit der 2009 im Alter von nur 58 Jahren gestorbene Ilona Christen, die vor 40 Jahren zum ersten Mal durch das große Live-Event führte.
Auf Leiß folgte dann im Jahr 2000 "Kiwi", die seitdem - außer einer einjährigen Auszeit 2008 - das Gesicht der Kultsendung ist.
Und nachdem "Kiwi" in der vergangenen Woche aufgrund des schlechten Wetters zittern musste, ob der "Fernsehgarten" überhaupt im Freien über die Bühne gehen kann, gibt es für dieses Wochenende Entwarnung.
Der Deutsche Wetterdienst sagt für Rheinland-Pfalz am Sonntag einen heiteren bis wolkigen Tag ohne Niederschlag und angenehme Höchstwerte bis 24 Grad voraus.
Titelfoto: Fotomontage: Hannes P. Albert/dpa, Sascha Baumann/ZDF/dpa