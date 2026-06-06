Autos, Mode und Musik von den 1980er-Jahren bis heute: So kultig wird der "Fernsehgarten" am Sonntag

Mainz - Die große Feier zum 40-jährigen Jubiläum des " ZDF-Fernsehgarten " geht auch am Sonntag (7. Juni, 12 Uhr) weiter. Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) präsentiert nicht nur Musik aus den vergangenen vier Jahrzehnten.

Am Sonntag wird Andreas Kiewel (60) im "ZDF-Fernsehgarten" einen "Vier-Jahrzehnte-Mix" präsentieren. © Foto-Montage: Hannes P. Albert/dpa, Sascha Baumann/ZDF/dpa

Denn wie der Mainzer Sender mitteilte, soll am Sonntag ein großer "Vier-Jahrzehnte-Mix" den Zuschauern auf dem Mainzer Lerchenberg und zu Hause vor den Bildschirmen präsentiert werden.

Und da hat man sich wohl so einiges vorgenommen. So sollen Kult-Autos von den 1980er-Jahren bis heute vorfahren, vergangene Mode-Trends werden gezeigt und auch auf die sportlichen Begebenheiten der Zeit soll eingegangen werden.

Immerhin waren die deutschen Fußball-Männer in der bisherigen "Fernsehgarten"-Ära gleich zweimal Weltmeister; 1990 in Italien sowie 2014 in Brasilien. Und schon kommende Woche wollen Julian Nagelsmann (38) und seine Mannen ja bekanntlich beim WM-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA den fünften Titel ansteuern.

Musikalische Gäste sind die Münchner Kultmusiker der Spider Murphy Gang, Schlagerstar Nino de Angelo (62), Loona & Pazoo, Fools Garden, Ayman (52), Captain Jack, Nickless, Pop Divas und der Tenor Paul Potts (55), der die Castingshow "Britain's Got Talent" - das britische Äquivalent zu "Das Supertalent" - 2007 gewann.