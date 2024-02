Firma weg, Haus weg, alles weg! Janik (29) ist gescheitert

Allgäu/München - Janik von Lerchenfeld (29) traut sich vor die Kamera. Seine Geschichte ist allerdings nicht von Erfolg geprägt und er auch nicht stolz auf das, was hinter ihm liegt. Mit seinem Familienbetrieb musste er Insolvenz anmelden, Angestellte verloren ihren Job. Der Allgäuer ist "Gescheitert" und erzählt seine Geschichte in der gleichnamigen Doku der ZDF-Reihe "37° Leben".

"Für mich gab es keinen Plan B. Für mich war klar, ich geh in diese Firma rein", sagt Janik, der in jungen Jahren ins elterliche Unternehmen einstieg. Kurze Zeit später kam die Insolvenz.

Heute lebt Janik in München. © ZDF/Simon Koy

Vor vier Jahren stellten die von Lerchenfelds Insolvenzantrag. Kurz nach diesem Schritt informierte die Familie ihre Angestellten. "Eine Runde besorgter, fassungsloser, ängstlicher, fragender Menschen", wie es Janik zurückblickend beschreibt. "Man fühlt sich nackt, man schämt sich."

Aus dem erfolgreichen jungen Unternehmer im Familienunternehmen wurde ein vorübergehend mittelloser Mann. Seine Eltern leben heute im Wohnmobil, verbringen den Winter in Spanien. Papa Christian arbeitet im Sommer als selbstständiger Gutachter und Sachverständiger an Wasserski-Anlagen im In- und Ausland.

Im Sommer 2023 wurde das Insolvenzverfahren offiziell beendet. "Wir haben wieder die Energie für die Zukunft. Es ist einfach gut, wie's jetzt ist", resümiert Janiks Mama Annette.

Die ganze Doku, auch mit der Geschichte der "gescheiterten" Veronika, zeigt das ZDF am Sonntag (25. Februar) um 9.03 Uhr. In der Mediathek ist sie schon jetzt abrufbar.