Fachkraft Elaine neu in Deutschland: In ihrer Heimat "werde ich vergewaltigt oder ausgeraubt"

Elaine Barbosa (37) kam als Fachkraft aus Brasilien nach Deutschland. © ZDF/Marina Rosa Weigl

Zu denen, die es sich anders überlegen, gehört Elaine Barbosa (37) nicht. Die Brasilianerin hat vier Jahre Pflege in ihrer Heimat studiert und 14 Jahre Berufserfahrung, wie aus der ZDF-Doku "37°: Arbeitskräfte weltweit gesucht" hervorgeht. Nachdem sie zuletzt die Notaufnahme in einer Klinik in São Paulo geleitet hat, zieht es die 37-Jährige über den Großen Teich nach Deutschland.

"Ich hatte schon immer den Traum, ins Ausland zu gehen, nach Europa. Eigentlich hatte ich aber an Spanien oder Italien gedacht - allein schon wegen der Sprache", sagt Elaine, die ihren Mann und den achtjährigen Sohn Hugo zunächst zurücklässt.

In Brasilien sorgt sie sich zu sehr um ihre und die Sicherheit ihrer Familie: "Ich kann als Frau nicht allein morgens zur Arbeit gehen. Entweder werde ich vergewaltigt oder ausgeraubt." Oft wurde sie von Familienmitgliedern zur Bushaltestelle gebracht und von dort auch wieder abgeholt.

In der katholischen St.-Mauritius-Therapieklinik in Meerbusch bei Düsseldorf will sie nun als Krankenpflegerin arbeiten, nachdem sie ein Jahr intensiv die deutsche Sprache gelernt hat.

Um diesen Punkt zu erreichen, ist viel Zeit und Geld ins Land gegangen.