Wolfgangs schlimme Kriegszeit: "Tote Babys abgelegt, weil Mütter keine Milch mehr hatten"

Dresden - Senioren haben aufgrund ihrer Lebenserfahrung oft viele Geschichten zu erzählen - schöne wie traurige. Bei Wolfgang (90) aus Dresden ist es auch so. Er überlebte den Zweiten Weltkrieg und leider auch seine Frau.

Sind Teil der Doku: Wolfgang (90), Julia (30, M.) und Heike (60). © ZDF/Stephan Floss

Es ist früh am Morgen. Wolfgang entsteigt seinem Bett und blickt durch die Jalousie nach draußen. "Man muss aufstehen", sagt er in der ZDF-Doku "37°".

"Aus einer traurigen Stimmung kann man durch Aufstehen entfliehen. Nicht im Bett bleiben, da ist man ganz allein und das Kopfkino ist eine verteufelte Angelegenheit."

Nahezu jeden Morgen stretcht sich der 90-Jährige, hält sich so fit. "Wenn der Körper nicht mehr mitspielt, geht gar nichts mehr. Ich möchte so lang es geht in meiner Wohnung bleiben."

Die allerdings bewohnt er seit einem Jahr allein. Mutig erzählt Wolfgang vom schmerzhaften Tod seiner geliebten Ehefrau: "Ich saß am Tisch, sie lag im Bett. Und auf einmal hat sie aufgehört zu atmen, einfach aufgehört. Es wurde totenstill und mit Brachialgewalt hörte ich den Wind rauschen und Vögel singen."

Seine Partnerin war von ihm gegangen. Trotz der unendlichen Trauer wusste der Sachse aber schnell: "Man darf sich nicht abkapseln oder sich in eine Mitleidsblase flüchten." Genau das merkt er bei einer über 80-jährigen Bekannten. "Die liest keine Zeitung mehr und nichts, mit der kannst du dich über nichts unterhalten, die weiß nichts. Das ist belastend, man muss doch mitreden können!"