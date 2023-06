Messer durch kompletten Oberkörper gerammt: Mönch grausam getötet

Salzburg (Österreich) - Mordermittlungen samt Reise in die Vergangenheit: Im ZDF-Krimi "Die Toten von Salzburg" wird am Mittwoch ein Jahrzehnte zurückliegendes Kriegsverbrechen offenbart, aber auch ein aktueller Mord beschäftigt die Polizei.

Neuer Fall für Alfons Seywald (l.), Irene Russmeyer und Sebastian Palfinger. © ZDF/Birgit Probst

Salzburg im Jahr 1944. Sirenen heulen auf, zwei Mönche sammeln Holzscheite, die sie ins Gebäude bringen wollen. "Wir müssen rein, beeil dich", ruft einer von ihnen. Während er wegrennt, rauscht ein beschossenes Militärflugzeug über das Grundstück und schlägt im benachbarten Wald ein.

Der RAF-Pilot Ian Wells (Jonah Winkler, 26) konnte sich per Schleudersitz und Fallschirm retten, hängt nun aber in einem Baum fest. Der zweite Mönch, Bruder Elias (gespielt von Anton Widauer, 28), steht nun unter ihm, hebt ein am Boden liegendes Messer auf. Dann bricht die Szene ab.

Viele Jahrzehnte später: An einem Kloster am Salzburger Kapuzinerberg finden Ausgrabungen statt. Auf der Suche ist man eigentlich nach dem Grab einer Bajuwarenherzogin samt Beigaben. Doch gefunden wird ein menschlicher Schädel samt großem Einschussloch.

Bruder Gereon ist von den Ausgrabungen, dem Auftauchen eines TV-Teams und gestarteten Selbstfindungs-Seminaren alles andere als begeistert. Bruder Martin (Fritz Egger, 63) entgegnet: "Sie entlohnen uns gut. Das Kloster braucht diese Leute."

Am nächsten Morgen folgt der Schock: Bruder Gereon wird tot an der Ausgrabungsstätte gefunden.