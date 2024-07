Brian im Drogenrausch: "In einer Nacht 16.000 Euro gemacht!"

Zeithain - Schnelles Geld verdienen: Eine Verlockung, die meist Kriminelle auf den Plan ruft. Wie schwer es für Straftäter dann aber ist, nach teils mehreren Gefängnisaufenthalten wieder Fuß in der Gesellschaft zu fassen, ohne rückfällig zu werden, zeigt die ZDF-Reportage "Knast in Deutschland".

Zum Beispiel in Spielotheken brachen er und Komplizen ein und Automaten auf. "Wir haben das ganze Geld rausgeholt und in einer Nacht 16.000 Euro gemacht."

Fast 400 Haftplätze gibt es in der JVA Zeithain, 60 Kilometer nordwestlich von Dresden . Hier sitzt auch Brian R. (21) ein, der auf der Suchtstation für drogenabhängige Straftäter in einer Art WG mit anderen Gleichgesinnten lebt.

Vier Straftäter der JVA Zeithain. © ZDF/Holger Schnitzer

Auch Angelo W. ist in Zeithain gefangen. Der 25-Jährige verbüßt hier seine dritte Haftstrafe, sitzt für mehr als fünf Jahre wegen Drogenhandels ein.

"Es hat ganz klein angefangen: Ich habe mir die ersten 100 Gramm Gras geben lassen und das lief so gut, dass ich gesagt habe, ich hole mir auch was anderes dazu. Dann ging's weiter mit Crystal", so Angelo in der ZDF-Reportage, der laut Gericht bis zu 1000 Euro am Tag verdiente.

"Das schnelle Geld hat mich süchtig gemacht. Wenn man sieht, wie einfach man damit Geld verdienen kann, wie einfach das geht, ohne einen Berufsabschluss zu haben - das ist sehr verlockend." Für den Moment sei das toll gewesen, er habe sich unantastbar gefühlt. "Am Ende landest du hier und mit Schulden und allem anderen ... das lohnt sich nicht", sieht der 25-Jährige ein.

Nach seiner ersten Entlassung, Angelo ist da gerade volljährig, "hatte ich das Gefühl, etwas nachholen zu müssen. Und bin viel schlimmer geworden." Allerdings fehle ihm auch das Unrechtsbewusstsein. "Dass ich sage, ich habe etwas sooo Schlechtes getan. Die Leute waren mir dankbar, dass sie bei mir jeden Tag ihre zehn Gramm Gras nach der Arbeit gekauft haben. Und wenn ich nicht gewesen wäre, hätten sie es woanders geholt."