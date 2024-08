Asylanträge türmen sich: "Wer am lautesten schreit, wird auch schneller bearbeitet"

Nashir Ahmad S. (l.) hofft mit seinen Kindern auf einen positiven Asylbescheid. © ZDF/Jonny Müller-Goldenstedt

Mit rund 745.000 hatten die Asylanträge laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Jahr 2016 ihren Höchststand. Es folgten rückläufige Jahre, doch seit 2021 ist wieder ein Anstieg zu verzeichnen, wird in der neuen ZDF-Doku "Am Puls" skizziert. 2023 waren es knapp 352.000 Anträge - ohne die mehr als eine Million Ukraine-Flüchtlinge, die kein Asylverfahren durchlaufen müssen.

In der Migrationsagentur des Burgenlandkreises in Naumburg (Sachsen-Anhalt) werden diese Anträge bearbeitet. Hier wartet auch Nashir Ahmad S. auf einen hoffentlich positiven Bescheid. "Ich träume von einem normalen Leben für mich und die Kinder", so der Afghane, der seit Dezember in einer Erstaufnahmeeinrichtung lebt.

460 Euro stehen in Deutschland alleinstehenden Erwachsenen, die auf den Bescheid ihres Asylantrages warten, monatlich zu. Die Unterkunft wird separat übernommen.

Dass die Asylbewerber so lange warten müssen, bedauert Sachbearbeiter Thomas Nooß. Er allein kümmert sich um 900 bis 950 Personen! Wie er das denn schaffe, will Reporter Christian Sievers (55) wissen. "Schaffen wir nicht. Das türmt sich immer mehr, und man macht mittlerweile Prioritätenarbeit: Wer am lautesten schreit, wird auch schneller bearbeitet."

Die Dauerbelastung und der nicht kleiner werdende Berg an Arbeit gehe auf die Psyche, bestätigt Nooß, dessen Agentur schon mehrere Überlastungsanzeigen an höhere Stellen geschrieben hat. Es geht einfach nicht mehr.