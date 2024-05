Sechsköpfige Sachsen-Familie schrubbt täglich viele Kilometer: "Natürlich sitzt jeder einzeln im Auto"

Arzberg - Familie Hochstein braucht eine Top-Organisation. Die sechsköpfige Sippe lebt in der nordsächsischen Gemeinde Arzberg und ist wegen fehlender Alternativen aufs Auto angewiesen. Täglich muss zwischen verschiedenen Ort gependelt werden - eine mentale Belastung.

Diese Straße nach Arzberg zeigt, wie idyllisch es hier an der nordsächsischen Grenze ist. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Es ist 5 Uhr morgens, Ina Hochsteins Wecker klingelt. Die Mutter bereitet das Frühstück für ihre vier Söhne vor. 6.45 Uhr ist der älteste Sohn Richard schon aus dem Haus, nachdem er von der Mutter seines Klassenkameraden Luca abgeholt und in die 30 Minuten entfernte Schule gefahren wurde, wird in der ZDF-Sendung "Am Puls" berichtet.

Mit ihren drei anderen Kindern und ZDF-Moderator Mitri Sirin (53) geht's ins Auto. Ernst und Artur müssen in die Schule, Wilhelm in den Kindergarten. Kurz nach 8 Uhr sind alle abgeliefert. Weiter geht es ins 30 Kilometer entfernte Pausnitz, wo Ina im Büro eines landwirtschaftlichen Betriebes arbeitet.

"So stell' ich mir das Landleben vor", sagt Sirin auf der Fahrt vorbei an Wiesen und Feldern. "Nur hört die Romantik auf, wenn man kein Auto hat?" Die Agraringenieurin bejaht.

Sie musste zeitweise noch zweimal pro Woche nach Torgau zum Sport fahren. Von Arzberg aus waren das 30 Minuten pro Strecke. "Und dann noch zur Arbeit, da schrubbt man schon Kilometer", so die vierfache Mutter.