Retro-Shows und Programm-Ansage: ZDF feiert 60. Geburtstag mit Event-Programm

Mainz - "Die Show der Shows" - und Programmansager wie früher: Das ZDF feiert seinen 60. Geburtstag mit einem ganz speziellen Event-Programm . Das gab der Mainzer Sender am heutigen Freitag bekannt.

Nostalgisch wird es vom 26. März bis 1. April jeweils gegen 20.14 Uhr - in dieser Zeit kehrt die Programmansage zurück.

Im Zentrum des Events steht die schon angekündigte "Show der Shows" am Samstag, 1. April: Dort werden ab 20.15 Uhr fünf ZDF-Klassiker vereint - "Der große Preis", "Dalli, Dalli", "1, 2 oder 3", die "ZDF-Hitparade" und "Wetten, dass..?".

Horst Lichter (61) wird bei "Bares für Rares" Objekte aus der Geschichte des ZDF unter die Lupe nehmen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Außerdem setzen sich viele ZDF-Formate mit dem Jubiläum auseinander, beleuchten entweder die Zukunft oder setzen auf Retro-Momente.

Das "ZDF-Morgenmagazin" etwa stellt sich am Mittwoch (22. März) ab 5.30 Uhr Fragen zum Fernsehen der Zukunft.

In "ZDFzeit: Loriot, Otto & Co - 60 Jahre TV-Comedy" blickt der Sender am 28. März (20.15 Uhr) auf lustige Momente der ZDF-Geschichte.

In der Trödel-Show "Bares für Rares" nimmt Horst Lichter am 31. März (15.05 Uhr) Objekte der Sendergeschichte unter die Lupe.

Außerdem sollen zwei "ZDF-Kultnächte" an legendäre Musikshows erinnern: In der Nacht 31. März/1. April zeigt der Sender "Das Beste aus 'disco'".

In der Nacht 1./2. April gibt es in "Das Beste aus der 'Hitparade'" Auftritte aus den ersten 100 Folgen der Kultshow mit Dieter Thomas Heck (†80) zu sehen. In drei weiteren langen Retro-Nächten bringt das ZDF beliebte Serien-Folgen seiner Krimis zurück ins TV.