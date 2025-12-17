Jetzt ist es offiziell: Jörg Pilawa ist geschieden

Hamburg - Im Mai 2022 wurde bekannt: Jörg Pilawa (59) und seine damalige Frau Irina (51) sind nach 16 Jahren Ehe getrennt. Die Scheidung gab es bisher allerdings noch nicht - bis jetzt! Denn nun ist es offiziell: Das einstige Vorzeigepaar der deutschen TV-Landschaft soll geschieden sein.

16 Jahre lang waren Jörg Pilawa (59) und seine bisherige Frau Irina (51) verheiratet. (Archivfoto) © dpa/Herbert Neubauer

Das teilte BUNTE mit, die von der Scheidung exklusiv erfahren haben soll. Seit wann genau ist jedoch nicht bekannt. Die Vorkehrungen zur Scheidung sollen bereits seit Langem gelaufen sein.

Weitere Details sind zu den Neuigkeiten bislang nicht bekannt - schließlich hält Pilawa sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus.

Irina Pilawa, gebürtig Opaschowski, war die dritte Ehefrau des Moderators. Die beiden waren mehr als 20 Jahre lang ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder - zwei Mädchen und einen Jungen.

Trotz Trennung sollen die beiden einen harmonischen Umgang miteinander haben - unter anderem wegen der Kinder. "Auch eine Form von Glück, dass das trotz Trennung alles so läuft", erklärte der 59-Jährige damals im Gespräch mit BUNTE. Auch Respekt gegenüber der anderen Person sei den Ex-Partnern wichtig.

Zum damaligen Trennungsgrund ist in der Öffentlichkeit bis heute nicht viel bekannt. Neue Lebensgefährten sollen nicht die Ursache gewesen sein.