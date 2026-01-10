In Talkshow: TV-Moderator lässt kein gutes Haar an Regierendem Bürgermeister
Köln - Moderator Micky Beisenherz ist inzwischen für seinen bissigen Humor bekannt. Jetzt hat sich der 48-Jährige im "Kölner Treff" zu einem kleinen Seitenhieb gegen einen Politiker hinreißen lassen.
"Susan (Link, 48, Co-Moderatorin) und ich, wir wollten eigentlich Tennis spielen gehen, aber dann hatten wir so tolle Gäste, da haben wir gesagt, 'Dann kommen wir'", so der Gastgeber bei der Eröffnung der Talkshow.
Worauf der Fernsehmoderator, Autor und Podcaster abzielt, dürfte jedem klar sein. Denn während rund 50.000 Berliner tagelang ohne Strom ausharren mussten, ging der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) am vergangenen Samstag - wenige Stunden nach Beginn des Blackouts - für rund eine Stunde Tennis spielen.
"Ich habe von 13 bis 14 Uhr Tennis gespielt, weil ich einfach den Kopf freikriegen wollte", versuchte der 53-Jährige den Vorfall herunterzuspielen.
Er sei dabei jedoch jederzeit erreichbar gewesen, das Handy habe er auf laut gestellt. Anschließend sei er sofort zurückgefahren und habe weitergearbeitet.
Nach seinem einstündigen Tennismatch hagelte es reihenweise Kritik - und auch Micky Beisenherz konnte sich in der ersten Sendung des neuen Jahres einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Doch auch einer seiner Gäste war zum Schimpfen aufgelegt.
"Kölner Treff": Wolfgang Trepper fährt aus der Haut, als es ums Wetter geht
Wolfgang Trepper (64), der ohnehin als Mann der lauten Worte gilt, fuhr aus der Haut, als es um das Thema Wetter ging.
Denn Beisenherz wollte wissen, ob er aufgrund der "aktuellen Sachlage" schon die ersten Auftritte hat absagen müssen, da er ja viel in Hamburg unterwegs sei.
"Nein, überhaupt nicht. Ich finde auch, es wird viel zu viel Beschiss gemacht. So ein Wetter gab es früher auch, da hieß es Winter", polterte der 64-jährige Kabarettist.
Einmal in Fahrt redete sich der gebürtige Duisburger in Rage. "Und wenn dann jemand im Ruhrgebiet gesagt hätte, wir gehen nicht zur Schule, dann hätte mich mein Vater dahin gejagt."
Auch die Deutsche Bahn bekam noch ihr Fett vom Moderator und Autor weg. "Der möchte ich gar nichts mehr sagen", so Trepper abschließend.
Die ganze Folge "Kölner Treff" mit weiteren spannenden Gästen steht ab sofort in der ARD Mediathek auf Abruf bereit.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande