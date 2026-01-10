In Talkshow: TV-Moderator lässt kein gutes Haar an Regierendem Bürgermeister

Köln - Moderator Micky Beisenherz ist inzwischen für seinen bissigen Humor bekannt. Jetzt hat sich der 48-Jährige im " Kölner Treff " zu einem kleinen Seitenhieb gegen einen Politiker hinreißen lassen.

Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) führen auch im Jahr 2026 durch den "Kölner Treff". © WDR/Melanie Grande

"Susan (Link, 48, Co-Moderatorin) und ich, wir wollten eigentlich Tennis spielen gehen, aber dann hatten wir so tolle Gäste, da haben wir gesagt, 'Dann kommen wir'", so der Gastgeber bei der Eröffnung der Talkshow.

Worauf der Fernsehmoderator, Autor und Podcaster abzielt, dürfte jedem klar sein. Denn während rund 50.000 Berliner tagelang ohne Strom ausharren mussten, ging der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) am vergangenen Samstag - wenige Stunden nach Beginn des Blackouts - für rund eine Stunde Tennis spielen.

"Ich habe von 13 bis 14 Uhr Tennis gespielt, weil ich einfach den Kopf freikriegen wollte", versuchte der 53-Jährige den Vorfall herunterzuspielen.

Er sei dabei jedoch jederzeit erreichbar gewesen, das Handy habe er auf laut gestellt. Anschließend sei er sofort zurückgefahren und habe weitergearbeitet.

Nach seinem einstündigen Tennismatch hagelte es reihenweise Kritik - und auch Micky Beisenherz konnte sich in der ersten Sendung des neuen Jahres einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Doch auch einer seiner Gäste war zum Schimpfen aufgelegt.