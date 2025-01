Zweifel bei "Love Is Blind": "Das ist nicht die Person, die ich kennengelernt habe"

Berlin - In Folge 7 von "Love Is Blind: Germany" lernen die Verlobten ihre zukünftigen Schwiegereltern kennen, anschließend geht es zur Brautkleid- und Anzuganprobe. Dabei kommen vor allem bei einer Dame mächtig Zweifel auf.

Anschließend erzählt sie: "Er sitzt vor mir und ich vermisse ihn trotzdem, weil das ist einfach nicht die Person, die ich in den Pods kennengelernt habe. Da haben wir uns die ganze Zeit unterhalten."

Die beiden kommen einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner, sind zu verschieden. Während Jen eher aufgedreht und temperamentvoll ist, verbringt Marcel seine Zeit am liebsten mit gegenseitigem Anschweigen und Meditieren.

... doch Jen (31) ist mit der Kommunikation echt unzufrieden. © Netflix

Jen ist verzweifelt, möchte daher auch nicht, dass Marcel ihre Mutter kennenlernt.

"Es geht alles sehr schnell hier und wir haben noch viele Themen, die wir gerade zusammen aufarbeiten", erklärt sie Moderatorin Steffi Brungs (36), als es zur Brautkleidanprobe geht. "Ich möchte, dass die Themen erst mal geklärt sind, bevor es dann in den nächsten Schritt geht und Mama dann den Marcel kennenlernt."

Ihr Verlobter ahnt derweil nichts von ihren Zweifeln. Während er den anderen Männern sein Outfit präsentiert, strahlt er. "Jetzt so in diesem Anzug zu sein, mit dem Gedanken, jetzt bald ist die Hochzeit, fühlt sich schon geil an. [...] Es macht mich auf jeden Fall optimistisch. Ich hoffe, auf der anderen Seite passiert gerade Ähnliches."

Damit liegt er leider komplett falsch. Kaum hat Jen das Kleid anprobiert, steigen ihr die Tränen in die Augen. Ein gutes Gefühl habe sie gar nicht, ist sich unsicher, ob das am Dress oder "der Gesamtsituation" liegt.