Zweite Staffel von "Die Verräter" in Startlöchern: Deshalb wird's diesmal besonders schaurig!

Köln - Gänsehaut garantiert: Dieses Jahr wird's bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" besonders schaurig! RTL verkündete in dieser Woche nämlich endlich das Startdatum für die zweite Staffel der Erfolgsshow - und das wurde alles andere zufällig ausgewählt ...

Moderiert wird das TV-Spektakel auch diesmal wieder von Sonja Zietlow (56). © RTL / Stefan Gregorowius

Nachdem RTL bereits Anfang des Jahres angekündigt hatte, dass es eine zweite Staffel des internationalen Erfolgsformats geben wird, rückten die Show-Macher am Montag auch endlich mit dem Starttermin raus.

Demnach soll "Die Verräter" ab Donnerstag, 10. Oktober 2024, in die Verlängerung gehen und abermals im Stream bei RTL+ zu sehen sein - diesmal jedoch als Halloween-Special!

Insgesamt wird es acht Folgen geben, verriet der Kölner Sender vorab in einer Pressemitteilung und bei Instagram. Gestartet wird mit einer Doppelfolge.

Die Fäden hält dabei auch diesmal wieder Moderatorin Sonja Zietlow (56) in der Hand, die erneut eine hochkarätige Riege an Promis in "ihrem" Schloss empfangen wird.

Wer genau diesmal beim aufregenden Katz- und Maus-Spiel mitmischen wird - und möglicherweise sogar in die Fußstapfen der Gewinnerin vom letzten Mal, Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (31), treten wird - verriet der Sender allerdings noch nicht.