Sächsin Ella beim Brautkleidkauf wählerisch: "Es knallt nicht!"

Ihre Mama, ihre Schwester und eine befreundete Arbeitskollegin helfen Ella dabei, eine Entscheidung zu treffen. © Screenshot/RTL+

"Ich würde gern bewirken, dass meine Liebsten einfach mal einen Wow-Effekt haben", erklärte die Bride-to-be ihren Wunsch.

In ihrem Alltag bevorzugt Elisa Maus (29), Spitzname Ella, eher den schlicht-romantischen Look. An ihrem Hochzeitstag möchte sie sich ihren 20 Gästen deshalb von einer ganz anderen Seite zeigen. "All eyes on me! Das ist das, was ich gern bewirken würde."

Die Verwandlung von der grauen Maus zum Hingucker des Abends möchte sie gern mit einer schulterfreien A-Linie erreichen. Ein wenig Prinzessin, Tüll, Glitzer und Spitze sind erlaubt.

Nicht zu verspielt und nicht zu schlicht sollte Ellas Traumkleid sein.

Beratend zur Seite stehen der medizinischen Fachangestellten ihre Mama, Schwester sowie eine befreundete Arbeitskollegin.