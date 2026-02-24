"Zu laut" und "zu viel": So belastend war das Dschungelcamp für Jan Köppen

Köln - Dschungelcamp -Moderator Jan Köppen (42) meldet sich nach der TV -Show endlich wieder bei seinen Fans und erklärt, warum er gegen Ende der Sendung plötzlich wie vom Erdboden verschwand.

Jan Köppen (42) meldet sich nach dem Dschungelcamp zurück und spricht offen über die für ihn herausfordernde Zeit. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der 42-Jährige, der das Format gemeinsam mit Sonja Zietlow (57) präsentiert, gibt in einer Reihe von emotionalen Instagram-Storys zu: "Um ehrlich zu sein, mir war das Ganze einfach zu viel."

Die Dreharbeiten in Australien und der ganze Trubel rund um das Camp seien "dieses Jahr sehr hart" gewesen. Deshalb habe er seine Fans nicht bei seiner Rückreise mitgenommen und sich erst mal eine Auszeit von Social Media gegönnt.

"Mir war das alles zu laut und ich hatte das Gefühl, dass mein Instagram dann auch kein Ort gewesen wäre, an dem ich mich wohlgefühlt hätte. Das war eigentlich der Hauptgrund", erklärt Jan.

Besonders die heftigen Reaktionen im Netz auf die Teilnehmer und die diesjährige Staffel hätten ihn beschäftigt: "Ich dachte mir, was ist denn mit den Menschen los?"

Obwohl er grundsätzlich Kritik vertrage, sei vieles einfach nur "Rumgebrülle" gewesen. Deshalb habe er einen klaren Cut gemacht: "Ich hatte dann einfach keinen Bock darauf."