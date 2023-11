Ungewollte Stripshow: Moderatorin zieht im Netz versehentlich blank!

Australien - Ups! So tiefe Einblicke wollte TV -Moderatorin Jess Eva (39) ihren Fans eigentlich nicht geben. Die Australierin hat im Netz die Hüllen fallen lassen – aus Versehen ...

Jess Eva (39) hat im Netz eine ungeplante Strip-Einlage hingelegt. © Montage: Screenshot/Instagram/jess.eva.here

Als Moderatorin der Fernsehsendung "Studio 10", einer morgendlichen Talkshow, ist Jess Eva in Australien keine Unbekannte: Bei Instagram folgen ihr 117.000 Menschen, die sie auf der Plattform nur zu gern in ihren Arbeitsalltag mitnimmt.

So auch diesmal! In einem kurzen Videoclip hielt die Blondine ihre tägliche Routine vor Sendungsbeginn für ihre Follower fest, zeigte sich beim Haaremachen, in der Maske – und schließlich auch beim Umziehen.

Blöd nur, dass sie da ein wesentliches Detail vergessen hatte: den großen Spiegel an der gegenüberliegenden Seite des Raumes.

Denn während Eva ihr Handy auf dem Boden abgestellt hatte und sich, wie sie dachte, außer Sichtweite der Kamera nackig machte, konnten die Zuschauer die ungeplante Strip-Einlage über den Spiegel mitverfolgen und ihre vollkommen nackte Kehrseite bestaunen.

Erst als die TV-Bekanntheit in ihre Unterwäsche schlüpfte und sich ein Kleid überzog, drehte sie sich wieder frontal zur Linse und fuhr, das Handy auf ihr Gesicht gerichtet, mit den Vorbereitungen für die Sendung fort.

Ihr Nackt-Fauxpas fiel der Australierin dummerweise erst nach der Veröffentlichung des Videos auf, wie sie mit einem Hinweis an ihre Follower deutlich machte: "Aktualisierte Warnung", schrieb sie später zu dem Clip und fügte hinzu: "Es tut mir so leid, dass ich vergessen habe, dass es in den Umkleidekabinen Spiegel gibt."