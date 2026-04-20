20.04.2026 11:00 Als Ute "Helmut" treffen soll, ist sie völlig fassungslos: "Hatte Tränen in den Augen"

Bei "First Dates" wird es selten romantisch: Ute ahnt nicht, dass sie ihren Datepartner bereits kennt.

Von Alina Eultgem

Köln - Bei "First Dates" wird es selten romantisch: Ute (61) ahnt nicht, dass sie ihren Date-Partner bereits kennt.

Ute (61) kann ihr Glück kaum fassen, als plötzlich ihr Urlaubsflirt Detlef vor ihr steht. © Screenshot RTL+ Denn was die ehemalige Sachbearbeiterin nicht ahnt: Ausgerechnet ihr Bekannter Detlef (64) hat sich auf die 61-Jährige beworben. Kennengelernt haben sich die beiden im Ägypten-Urlaub mit gemeinsamen Freunden, bei dem sie sich damals auf Anhieb verstanden. Damit die Überraschung perfekt wird, schickt Star-Koch Roland Trettl (54) Ute zunächst in die falsche Richtung. Er erzählt ihr, sie werde heute auf einen Mann namens Helmut treffen. Mit diesem Gedanken setzt sich Ute an die Bar und kann es kaum glauben, als plötzlich Detlef mit roten Rosen das Restaurant betritt. "Ich hatte Tränen in den Augen", schwärmt sie später. Unterhaltung Kleopatra-Ausstellung feiert Premiere: "Wollen ihr Image als Sexsymbol korrigieren" Es folgt eine herzliche Umarmung, viel Lachen und spürbare Erleichterung. "Die Chemie zwischen uns beiden war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe", verrät Ute. Auch sie hat für Detlef längst Gefühle entwickelt. Doch kann dieses märchenhafte First Date noch besser werden?

Detlefs (64) Plan geht auf: Der Reiter freut sich, das ihm die Überraschung geglückt ist. © Screenshot RTL+