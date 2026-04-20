Vom Studio auf den Kreuzfahrt-Dampfer: Diese TV-Ikone feiert "Traumschiff"-Debüt
Hamburg - Vom Quizstudio an Bord des "Traumschiffs": Ein Moderator wagt einen Abstecher in die Schauspielerei und ist Teil eines echten TV-Klassikers. In der neuen Folge "Das Traumschiff - Ruanda" mit dabei: Elton (55)!
Jahrelang war er fester Bestandteil der ARD-Vorabendshow "Wer weiß denn sowas?", bevor er sich nach rund zehn Jahren 2025 verabschiedete.
Sein Platz ging an Teamkapitän Wotan Wilke Möhring (58). Aktuell steht Elton für das neue RTL-Format "Hitster" als Gastgeber vor der Kamera.
Dazu moderiert er weitere Shows, unterstützt Stefan Raab (59) als Sidekick und ist Host des ZDF-Kinderklassiker "1, 2 oder 3". Doch statt Studioluft schnuppert der 55-Jährige nun erst einmal frische Seeluft auf dem TV-Dampfer. Es ist sein erster größerer Auftritt in einer fiktionalen Rolle vor der Kamera.
Nach Angaben von "DWDL" wird derzeit noch bis Ende Juni 2026 gedreht. Die Szenen an Bord entstehen wie gewohnt auf dem Ozeanriesen MS Amadea.
Mit dabei ist natürlich auch wieder Florian Silbereisen (44), der als Kapitän Max Parger das Ruder übernimmt.
Für "Das Traumschiff – Ruanda" ebenfalls mit an Bord: Barbara Wussow (65), Daniel Morgenroth (62), Collien Fernandes (44), Wolke Hegenbarth (45), Moritz Heidelbach (38), Rebecca Immanuel (55), Boris Aljinovic (58) sowie Abdul Samiu Saliou und Deryl Kenfack (35).
Sendetermin für "Traumschiff"-Folge mit Elton noch nicht bekannt
Elton ist jedoch nicht der erste Nicht-Schauspieler, der für den ZDF-Klassiker über die Bildschirme flimmert.
So waren in vorherigen Folgen bereits Gast-Stars wie Moderatorin Inka Bause (57), Modeikone Bruce Darnell (68) oder "Bares für Rares"-Star Horst Lichter (64) zu sehen.
Welche Rolle der Moderator in der Sendung genau übernimmt, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Auch ein konkreter Sendetermin für die Folge, in der er mitspielt, steht aktuell noch aus.
