Nach Sky-Übernahme: RTL plant mehr Bundesliga im Free-TV

Brüssel/Köln - Nach der genehmigten Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch die RTL Group hat RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter erste Pläne für die Sportberichterstattung genannt.

Stephan Schmitter treibt nach der Sky-Übernahme die neuen Fußball-Pläne bei RTL voran. © Carsten Koall/dpa

Gut zehn Monate nach der Ankündigung des Übernahmeplans hatte die EU-Kommission uneingeschränkt grünes Licht für das Geschäft gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für den 1. Juni 2026 erwartet.

Es würden "mehr Spiele der 1. und 2. Bundesliga als jemals zuvor im Free-TV bei RTL" ausgestrahlt, kündigte Schmitter im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an.

Jeder solle die Chance haben, ein attraktives Spiel zu sehen. "Wir werden versuchen, aus dem Rechtepaket das Maximum für die Fans herauszuholen."

Der Bezahlsender Sky habe in seinem Portfolio alle 63 Spiele im DFB-Pokal. "Wir planen, dass diese Spiele zukünftig auch auf RTL+ zu sehen sind. Damit kann auch ein RTL+-Abonnent den kompletten DFB-Pokal verfolgen", meinte der CEO von RTL.

"So erreichen wir auch unser Publikum in kleineren Städten und Orten, wo ein DFB-Pokalspiel ein ganz besonderes Highlight ist."