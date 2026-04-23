Gangbang-Gerüchte nach Reality Awards: Sie will den wilden Hotel-Abend mitgehört haben

Köln - In Folge zwei der Reality-Talkshow "Nightfever" von Sam Dylan (41) wird es richtig pikant: TV -Sternchen Nadja Großmann (26) packt über eine angebliche Aftershow-Eskapade nach den Reality Awards aus.

Nach den Reality Awards sollen einige Stars eine wilde Party-Nacht zusammen im Hotelzimmer verbracht haben. © RTL / Julia Feldhagen

"Wir waren gerade am Wege zu gehen und dann sind 10 Leute, inklusive eines Ex-Paares, zusammen alle aufs Zimmer", erzählt Nadja ganz offen in der Runde.

Sie selbst sei zwar nicht dabei gewesen, aber was danach passiert sein soll, betitelt sie schlicht als "bodenlos".

"Natürlich war unser Womanizer Gigi dabei", verrät sie mit einem Grinsen. Auch Joshua "Joshi" Gyamfi (25) und Sahel (25) - frisch gekürt mit dem Award für "Sexytime des Jahres" - sollen laut Nadja unter den Beteiligten gewesen sein.

Auf die Nachfrage von Sam, woher sie überhaupt wisse, was in dem Zimmer abging, wird Nadja deutlich: Sie habe Sahel beim Sex gehört.

"Sahel war schon gut auf Limit", sagt sie und fügt vielsagend hinzu: "Da brauchen wir nicht drüber reden, was da passiert ist."

Doch damit nicht genug: Später legt Nadja noch eine zweite "Enthüllung" nach.