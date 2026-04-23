Gangbang-Gerüchte nach Reality Awards: Sie will den wilden Hotel-Abend mitgehört haben
Köln - In Folge zwei der Reality-Talkshow "Nightfever" von Sam Dylan (41) wird es richtig pikant: TV-Sternchen Nadja Großmann (26) packt über eine angebliche Aftershow-Eskapade nach den Reality Awards aus.
"Wir waren gerade am Wege zu gehen und dann sind 10 Leute, inklusive eines Ex-Paares, zusammen alle aufs Zimmer", erzählt Nadja ganz offen in der Runde.
Sie selbst sei zwar nicht dabei gewesen, aber was danach passiert sein soll, betitelt sie schlicht als "bodenlos".
"Natürlich war unser Womanizer Gigi dabei", verrät sie mit einem Grinsen. Auch Joshua "Joshi" Gyamfi (25) und Sahel (25) - frisch gekürt mit dem Award für "Sexytime des Jahres" - sollen laut Nadja unter den Beteiligten gewesen sein.
Auf die Nachfrage von Sam, woher sie überhaupt wisse, was in dem Zimmer abging, wird Nadja deutlich: Sie habe Sahel beim Sex gehört.
"Sahel war schon gut auf Limit", sagt sie und fügt vielsagend hinzu: "Da brauchen wir nicht drüber reden, was da passiert ist."
Doch damit nicht genug: Später legt Nadja noch eine zweite "Enthüllung" nach.
Skurrile Szene um Sandra Sicora und Lorik Bunjaku sorgt für Fragen
Neben der geheimen After-Party im Hotelzimmer meint Nadja auf den Reality-Awards noch eine andere Sache beobachtet zu haben. Dabei geht es um Sandra Sicora (33) und Lorik Bunjaku (29).
Kurz vor deren Aufbruch habe sie Lorik mit seinem Bruder und Sandra gesehen. Die beiden sollen sehr vertraut miteinander gewirkt haben, was Nadja als "sehr fragwürdig" empfindet.
"Ich weiß es nicht genau, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr skurril", berichtet sie. Für sie habe das Ganze "nicht so nach Gehen ausgesehen". Zudem habe man über Lorik offenbar schon einiges in der Reality-Bubble gehört.
Würden die Behauptungen stimmen, wäre das ein herber Rückschlag für Loriks langjährige Partnerin Denise Hersing (29). Die beiden hatten ihre Beziehung schon bei "Temptation Island VIP" auf die Probe gestellt.
"Ich hab ihr geschrieben, ob er nach Hause gekommen ist", schildert Nadja die Situation. Denise habe allerdings Entwarnung gegeben. Doch nicht alle sind überzeugt: Auch Brenda Brinkmann (23), ebenfalls zu Gast in der Show, merkt kritisch an: "Sie nimmt ihn aber auch oft in Schutz".
Titelfoto: RTL / Julia Feldhagen