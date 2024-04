Von Abrisshaus auf Straße: "Wie will man stockbesoffen sich auf 'ne Wohnung bewerben?"

Leipzig - Langsam wird es eng für Paddy (39) und Lausi (32). Aktuell finden sie noch Unterschlupf in einem Abrisshaus in Bremerhaven, doch da könnten sie jeden Moment herausfliegen. Die Konsequenz wäre die Straße.

Paddy (39, l.) und Lausi (32, r.) gehen regelmäßig betteln, um ihr Bürgergeld aufzustocken. © RTLZWEI

Die RTLZWEI-Doku "Hartz Rot Gold - Daily" begleitet die beiden Punker auf ihrem Weg raus aus Bremerhaven.

Eigentlich sollte es nach Leipzig gehen, doch Paddy und Lausi finden einfach keine Wohnung in der Stadt.

"Na klar, macht mir das gerade auch richtig viel Stress", erzählt Lausi, bei der die Nerven blank liegen.

"Jeder Vollidiot kriegt eine Bude", doch sobald man keinen festen Wohnsitz hat, will einen niemand mehr, ärgert sich die 32-Jährige.

Lausi war in ihrem Leben bereits 12 Jahre lang obdachlos, es war eine schwere Zeit für sie, die nicht spurlos an ihr vorbeigegangen ist. Nun hat sie Angst, auf der Straße in alte Verhaltensweisen zu verfallen und wieder "illegale Substanzen" zu nehmen.

Zu Beginn ihrer Reise hatten sie hohe Ziele, übergeblieben ist davon nichts.

Der Neuanfang in Leipzig ist gescheitert, weil Paddy und Lausi weder Wohnung noch Arbeit gefunden haben - ein herber Rückschlag.