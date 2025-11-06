Von der Villa auf den Bürgersteig? Reality-Star nimmt ab jetzt "auch Centstücke"

Köln - Aktuell zerreißt sich das Internet über Reality-Star Sam Dylan (40) das Maul. Der Grund: ein TikTok -Video, das zeigen soll, dass dem Entertainer die Kohle ausgeht.

Reality-Star Sam Dylan (40) sorgte in letzter Zeit mit seinen Straßenauftritten für ordentlich Aufruhr. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

In diesem ist der Influencer mit Jukebox und Mikrofon auf der Straße vor einer Hamburger New-Yorker-Filiale zu sehen. Währenddessen posiert er in einem bizarren Fummel und legt für schaulustige Fußgänger eine fette Showeinlage hin.

Vor ihm: eine Kleingeldbox für Spenden. "Ich nehme auch Centstücke", schallt es zwischen ein paar Tanzeinlagen lautstark aus dem Mikrofon. Passend dazu lautet die Videoüberschrift: "Sam Dylan, jetzt, wo sein Sommerhaus-Gewinn aufgebraucht ist" [Rechtschreibung angepasst, Anm. d. Red.]

Wirft man einen Blick in die Kommentare, wird deutlich, dass viele das Verhalten des 40-Jährigen peinlich finden. Dementsprechend wird sich zur Genüge über den schrillen Influencer und seinen Auftritt lustig gemacht.

Was vielen allerdings nicht auffällt: Im Hintergrund ist ein riesiges Plakat für die neue TV-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zu sehen. Da Sam selbst Teil der Sendung ist, nutzt er möglicherweise die Chance, um die Werbetrommel zu rühren.

Das Format läuft ab dem 6. November auf ProSieben und im Stream bei Joyn.