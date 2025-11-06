Von der Villa auf den Bürgersteig? Reality-Star nimmt ab jetzt "auch Centstücke"
Köln - Aktuell zerreißt sich das Internet über Reality-Star Sam Dylan (40) das Maul. Der Grund: ein TikTok-Video, das zeigen soll, dass dem Entertainer die Kohle ausgeht.
In diesem ist der Influencer mit Jukebox und Mikrofon auf der Straße vor einer Hamburger New-Yorker-Filiale zu sehen. Währenddessen posiert er in einem bizarren Fummel und legt für schaulustige Fußgänger eine fette Showeinlage hin.
Vor ihm: eine Kleingeldbox für Spenden. "Ich nehme auch Centstücke", schallt es zwischen ein paar Tanzeinlagen lautstark aus dem Mikrofon. Passend dazu lautet die Videoüberschrift: "Sam Dylan, jetzt, wo sein Sommerhaus-Gewinn aufgebraucht ist" [Rechtschreibung angepasst, Anm. d. Red.]
Wirft man einen Blick in die Kommentare, wird deutlich, dass viele das Verhalten des 40-Jährigen peinlich finden. Dementsprechend wird sich zur Genüge über den schrillen Influencer und seinen Auftritt lustig gemacht.
Was vielen allerdings nicht auffällt: Im Hintergrund ist ein riesiges Plakat für die neue TV-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zu sehen. Da Sam selbst Teil der Sendung ist, nutzt er möglicherweise die Chance, um die Werbetrommel zu rühren.
Das Format läuft ab dem 6. November auf ProSieben und im Stream bei Joyn.
Hate als Antrieb: Sam Dylan macht aus Spott Klicks
Niemand Geringeres als Sam Dylan selbst reagiert in seiner Instagram-Story auf das vielfach gelikte und geteilte Video.
Statt Traurigkeit hat der Entertainer für das ganze Drama aber nur ein Lachen übrig. Er freut sich, dass der Clip so viel Aufmerksamkeit bekommt, und ergötzt sich an seinen Hatern.
Diese würden schlichtweg seine "Ironie nicht verstehen". Weiter hetzt er: "Aber danke für jeden Kommentar. Das beschleunigt das Video noch schneller! Die halbe [Million] Aufrufe ist schon geknackt."
Auch auf blöde Kommentare hinsichtlich seiner meist ausgefallenen Kleidung lässt der "Das Sommerhaus der Stars"-Gewinner ordentlich Dampf ab: "An alle HATER. Ich trage meine wundervollen Outfits, die ich mir selbst entworfen habe und dann schneidern lassen habe. So oft ich will. Bis heute warte ich immer noch auf Fotos und Beweise, das[s] diese von Temu kommen."
Dass der 40-Jährige sich nichts gefallen lässt, ist längst bekannt. Ganz im Gegenteil: Sam Dylan ist gut und gerne auf Krawall gebürstet, was auch bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zur Geltung kommen dürfte.
"Ihr werdet alles selbst sehen", macht er seine Fans neugierig.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa, Instagram/ houseofdylan