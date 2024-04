Von Hip-Hop bis Hard Rock: Das ist der Festival-Sommer in Sachsen-Anhalt!

Magdeburg - Nach sommerähnlichen Temperaturen am vergangenen Wochenende ist die warme Zeit des Jahres scheinbar schon in greifbarer Nähe - und mit ihr auch die Festival-Saison. Auch Sachsen-Anhalt lockt zwischen Juni und August mit verschiedenen Veranstaltungen.

Seit 15 Jahren gehört das Sputnik Spring Break auf der Halbinsel Pouch in Bitterfeld zum Festivalsommer Sachsen-Anhalts. Wie üblich findet es auch 2024 an Pfingsten, in diesem Jahr also zwischen dem 17. und 20. Mai, statt. Auf die Ohren gibt es beispielsweise Musik von Masken-Mann Cro ("Einmal um die Welt"), Rapper Sido ("2002") oder House-DJ Alle Farben ("Supergirl").

Ebenfalls auf dem Gelände der Stadt aus Eisen in Gräfenhainichen findet auch in diesem Jahr wieder das Splash!-Festival statt. Im letzten Jahr feierte das Hip-Hop-Festival seinen 25. Geburtstag. Zwischen dem 4. und 6. Juli ist neben dem Chemnitzer Trettmann ("Für dich da") auch der US-Amerikaner Kendrick Lamar ("Humble.") geladen, um die Meute aufzuheizen.

Beim Rockharz Open Air kommen Freunde des Metal, Punk und Rock auf ihre Kosten. © Matthias Bein/dpa

Rockharz Open Air

Wer eher auf Metal, Punk und Rock steht, kommt am ersten Juli-Wochenende beim Rockharz Open Air auf seine Kosten. Auf den Flugplatz in Ballenstedt im Harz sollen unter anderem die Bands Amorphis ("House of Sleep") und The Halo Effect ("Shadowminds") spielen.

Die Tickets für das Open Air sind jedoch schon seit einiger Zeit ausverkauft. Die Veranstalter bieten einen Ticketmarktplatz an.

Eastside Festival

Ebenfalls am ersten Juli-Wochenende findet an der Saale in Halle das Eastside Festival statt. Das Pop- und Wave-Tanzfest ist im Karlsbad, einem Naturbad in der Stadt, geplant.

Auf dem Programm stehen verschiedene Acts, etwa die Musikgruppe Laibach ("Tanz Mit Laibach").